Экономика
Вторая очередь Богучанского алюминиевого завода запущена в рамках КЭФТАСС 02:17
Вторая очередь Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) в Красноярском крае, находящегося в составе Богучанского энерго-металлургического объединения (БЭМО), запущена в промышленную эксплуатацию в рамках Красноярского экономического форума, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.
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Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Местные власти обратили внимание на проблемы работников медучреждения после того, как в сети появилось видео, на котором медики смеются над докладом своей начальницы об их средних зарплатах.
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Происшествия
Источник сообщил о пострадавших после конфликта в мэрии Назрани
Несколько человек получили легкие ранения из травматического оружия в результате конфликта, произошедшего в мэрии Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Футбол
Диего Форлан: «„Интер“ после продажи Икарди намерен купить Гризманна»
Бывший нападающий «Интера» и «Атлетико» Диего Форлан не исключил переезда в Италию форварда «матрасников» Антуана Гризманна.
Обновлено в 00:34
Здоровье
Юноша из Индии умер после поедания непрожаренного мяса
Обновлено в 02:46
Авто
Hyundai представила новую Hyundai Sonata с турбомотором
Корейская компания в рамках автосалона в Сеуле представила новую версию Hyundai Sonata.
Обновлено вчера в 04:53
Энергетика
Россия выполнит свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта
Россия намерена выполнить свою квоту в рамках решения ОПЕК+ к концу марта.
Обновлено в 03:22
Общество
Инстаграм разблокировал страницу Алексея Текслера
После нескольких дней перерыва вновь заработала официальная страница врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера в инстаграме.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым, Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017–2019 годами, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Пикап УАЗ «снимается» в сериале «Новый папа» в качестве папамобиля
В сериале «Новый папа», который станет продолжением популярного сериала «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино, в качестве папамобиля «снимается» автомобиль на базе УАЗа «Пикап».
Обновлено в 03:14
Экономика
Коновалов подписал освоение Бейского каменноугольного месторождения
По сообщениям жителей аала Шалгинов и села Куйбышево Бейского разреза с 27 февраля на территории поселений ведется работа по агитации за строительство угледобывающего предприятия.
Обновлено в 03:11
Политика
Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины
С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Сбежавший из воинской части вооружённый солдат обнаружен мёртвым. Оружие и боеприпасы находились около его тела.
Обновлено в 02:47
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
Обновлено в 00:00
Политика
Красноярские медведи выбрали президента Украины
Обитатели парка флоры и фауны "Роев ручей" Буян и Аврора провели собственные выборы президента Украины.
Обновлено вчера в 20:36
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд
На 15 марта международные резервы страны составляли $482,5 млрд. Таким образом, за неделю их объём вырос на $4,6 млрд, или на 1%.
Обновлено вчера в 09:20
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено вчера в 08:00
Общество
В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца
В музеях Москвы меняется график бесплатного посещения музеев.
Обновлено в 01:02
Общество
Великобритания с 29 марта повысит стоимость виз
С 29 марта Великобритания повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок.
Обновлено вчера в 16:38
Технологии
Роскомнадзор пригрозил блокировкой десяти VPN-сервисам
Роскомнадзор потребовал подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС) владельцев 10 VPN-сервисов, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 13:39
Хоккей
«Вашингтон» в 29-й раз в истории вышел в плей-офф НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (3:2) и обеспечил выход в плей-офф, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:30
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3, сообщили РИА Новости в региональном филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:26
Политика
Владимир Путин выступил против строительства ВСМ Москва—Казань
Президент России Владимир Путин не одобрил проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Нижний Новгород, которая должна была стать первым участком ВСМ Москва—Казань.
Обновлено в 03:27
Спорт
Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Источник рассказал, что стало причиной крушения MH-17
Авиакатастрофа с малайзийским Boeing над Донбассом произошла из-за открытого воздушного пространства.
Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Тина Канделаки планирует родить третьего ребенка
Известная российская телеведущая Тина Канделаки заявила, что хочет стать мамой в третий раз.
Обновлено вчера в 10:41
Экономика
Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52