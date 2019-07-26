Политика
Вторая нитка «Турецкого потока» пройдет через БолгариюКомсомольская правда 08:06
Вторая нитка газопровода «Турецкий потока» пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Музыка
Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на задержание танков РФ Румынией
По данным ведомства, Россия не направляла судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию.
Обновлено в 13:28
Спорт
Девятнадцатый этап «Тур де Франс» остановлен из-за непогоды
Девятнадцатый этап многодневной велогонки "Тур де Франс" остановлен в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал любовь с Аллой Пугачевой на «постельном» фото
Сегодня, 26 июля, Максим выложил показательную «постельную» фотографию, на которой запечатлен с Пугачевой.
Обновлено в 05:13
Политика
Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Два теплохода столкнулись в Подмосковье
Два пассажирских теплохода столкнулись на канале имени Москвы в Яхроме. По данным экстренных служб, никто не пострадал.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Журналисты китайского портала Sohu рассказали, как Россия не на шутку напугала НАТО во время учений BALTOPS-2019, отправив в воздушное пространство два бомбардировщика Ту-160.
Обновлено в 11:41
Авто
АвтоВести узнали, когда в Россию приедет обновленный Mitsubishi ASX
Как сообщили АвтоВестям в российском офисе Mitsubishi, что обновленный кроссовер ASX поступит к российским дилерам марки в первой половине 2020 года.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:56
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием пустить поезда в Крым.
Обновлено в 09:31
Политика
В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.
Обновлено в 10:43
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали более чем на 7%
Стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже в пятницу поднялась до отметки 234,99 руб. за штуку, что на 7,3% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.
Обновлено в 04:48
Общество
Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля
В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Оренбург» арендовал нападающего «Локомотива» и защитника «Крыльев»
«Оренбург» на своем официальном сайте объявил о переходах нападающего московского «Локомотив» Артема Галаджана и игрока обороны самарских «Крыльев Советов» Георгия Зотова.
Обновлено в 12:41
Спорт
Чупков выиграл золото ЧМ с рекордом мира на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков установил новый мировой рекорд и завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:56
Здоровье
В Подмосковье родились четверняшки
В семье из Балашихи грандиозное событие: 32-летняя мама Юлия родила сразу четверых деток – трех мальчиков и девочку.
Обновлено в 09:20
Авто
«Автотор» заключил контракт на проектирование нового завода
Калининградский завод «Автотор» заключил контракт с немецким концерном Dürr на проектирование нового завода в рамках реализации специнвестконтракта.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Следователи пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией Навального
Сотрудники Следственного комитета и полиции пришли в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил его директор Иван Жданов.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку
Телеведущая Ксения Собчак повздорила со своим бывшим супругом Максимом Виторганом, отметившись в комментариях под его постом в Instagram с поздравлениями в адрес дочери Полины.
Обновлено в 07:21
Энергетика
Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу
Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.
Обновлено в 10:18
Футбол
«Реал» осуществил шестой летний трансфер
Соро станет шестым новичком «Реала» текущим летом после Эдена Азара, Луки Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В префектуре СВАО опровергли падение дерева на женщину с коляской
Информация о падении дерева на женщину с коляской на улице Рудневой не подтвердилась.
Обновлено в 13:26
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2020 год
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов для прохождения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году.
Обновлено в 04:55
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».
Обновлено в 01:40
Музыка
Девушка Валерия Меладзе сожгла его конюшню
Девушка осторожно крадет ключи от автомобиля, а затем отпускает на волю всех лошадей из конюшни и поджигает её.
Обновлено в 06:41
Политика
Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Музыка
На аукционе в РФ выставят обложку альбома Nirvana с автографом Кобейна
Стартовая цена лота – 340 тысяч рублей Обложка последнего альбома группы Nirvana с автографом Курта Кобейна будет выставлена на аукционе в Подмосковье в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun, сообщается на портале аукционного дома "Литфонд".
Обновлено в 09:27
Общество
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Обновлено в 13:06