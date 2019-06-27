Экономика
Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июляТАСС 17:00
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.
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Калмыкия по росту коммунальных тарифов находится в «золотой середине» в ЮФО
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