Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости вчера в 17:30
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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Уже завтра вода, свет и мусор станут дороже: новые тарифы для ярославцев
Pro Город Ярославльвчера в 10:40
Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019
Комсомольская правдавчера в 04:48
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:59, Вашингтон
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено вчера в 17:05
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57
Авто
Назван топ-5 лучших автомобилей для тюнинга
Стоит заметить, что из-за высокой цены автомобилей марки, оптимальным объектом для тюнинга обычно становятся «старые» экземпляры, однако те, кто в финансовом плане более свободен, дорабатывают и новинки марки.
Обновлено вчера в 02:11
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Министерство труда России увеличит пенсии всем россиянам
В конце этой недели Министерство труда подготовило проект постановления правительства, предусматривающий невозможность занижения пенсий ниже прожиточного минимума.
Обновлено 29 июня в 21:50
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам
В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Пособие по уходу за детьми-инвалидами будет увеличено
С 1 июля пособие по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы вырастет вдвое - с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей.
Обновлено 28 июня в 09:09
Экономика
Медведев проведет совещание о двукратном снижении уровня бедности
Ключевыми вопросами станет достижение приоритетных целей: двукратное снижение уровня бедности, рост реальных доходов и увеличение пенсионного обеспечения выше инфляции.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы
Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
Обновлено в 00:40
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
Армия и оружие
ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро
«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено 29 июня в 21:01
Авто
АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели
Крупнейший российский производитель легковых машин АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели.
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без макияжа
Юлия Ковальчук удивила их фотосессией без макияжа, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:00
Спорт
Сборная России досрочно победила в медальном зачете Европейских игр
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»
Ранее News.ru писал о том, что экс-президента Украины Петра Порошенко испугала встреча лидера России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ
Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 18:17
Путешествия
В Таиланде появится обязательная страховка для туристов
В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Экономика
В России вступили в силу новые правила долевого строительства
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали
С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В драке журналистов США и КНДР пострадала пресс-секретарь Трампа
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180
В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:09