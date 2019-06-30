Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости вчера в 17:30

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

РИА Новостивчера в 17:30

Коммунальные услуги подорожают с сегодняшнего дня в России

Эхо Москвывчера в 18:03

ФАС не выявила превышения с 1 июля индексов тарифов на коммунальные услуги

ТАССвчера в 17:36

Вокруг света и воды. Насколько «потяжелеют» платёжки с 1 июля?

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Уже завтра вода, свет и мусор станут дороже: новые тарифы для ярославцев

Pro Город Ярославльвчера в 10:40

Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019

Комсомольская правдавчера в 04:48
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:59, Вашингтон
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Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

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Стоит заметить, что из-за высокой цены автомобилей марки, оптимальным объектом для тюнинга обычно становятся «старые» экземпляры, однако те, кто в финансовом плане более свободен, дорабатывают и новинки марки.
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По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика

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Обновлено 29 июня в 21:50
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В России вступили в силу новые ограничения по кредитам

В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Общество

Пособие по уходу за детьми-инвалидами будет увеличено

С 1 июля пособие по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы вырастет вдвое - с 5,5 тысячи до 10 тысяч рублей.
Обновлено 28 июня в 09:09
Экономика

Медведев проведет совещание о двукратном снижении уровня бедности

Ключевыми вопросами станет достижение приоритетных целей: двукратное снижение уровня бедности, рост реальных доходов и увеличение пенсионного обеспечения выше инфляции.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

Русским «Мистралям» быть: У России появятся свои вертолётоносцы

Строить русские «Мистрали» предполагается в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
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Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено вчера в 09:10
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ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской

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Футбол

Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро

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Обновлено вчера в 16:35
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В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено 29 июня в 21:01
Авто

АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели

Крупнейший российский производитель легковых машин АвтоВАЗ передумал повышать цены на все свои модели.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без макияжа

Юлия Ковальчук удивила их фотосессией без макияжа, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:00
Спорт

Сборная России досрочно победила в медальном зачете Европейских игр

Обновлено вчера в 04:21
Политика

Порошенко: Украину оттесняют на «обочину мировой политики»

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Политика

Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ

Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
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Армия и оружие

Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции

Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 18:17
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В Таиланде появится обязательная страховка для туристов

В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Экономика

В России вступили в силу новые правила долевого строительства

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Тариф системы «Платон» впервые проиндексировали

С 1 июля 2019 года на 14 копеек вырос тариф государственной системы «Платон», в рамках которой с грузовиков взимается плата за использование федеральных дорог.
Обновлено вчера в 22:58
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В драке журналистов США и КНДР пострадала пресс-секретарь Трампа

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Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

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