Экономика

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июляТАСС 17:00

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля 2019 года, тарифы увеличатся на 2,4%. С 2013 года тарифы на коммунальные услуги индексировались в России раз в год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ

Эхо Москвы17:03

1 июля: рост тарифов ЖКХ, переход на онлайн-кассы и что за зверь такой – эскроу

Вслух.Рувчера в 21:00

Вокруг света и воды. Насколько «потяжелеют» платёжки с 1 июля?

Аргументы и Факты17:06

По второму заходу

Российская газета10:54

Уже завтра вода, свет и мусор станут дороже: новые тарифы для ярославцев

Pro Город Ярославль10:40

Коммуналка подорожает, дольщиков попытаются защитить, а пенсию посчитают по-новому: как изменится жизнь россиян в июле 2019

Комсомольская правда04:48

Вторая индексация тарифов ЖКХ произойдет в России 1 июля

ТАСС17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поблагодарила поклонников, показав фигуру в бикини

Обновлено в 13:38
Армия и оружие

В Одессу прибыли военные самолеты НАТО

Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие

Армия Хафтара получила приказ атаковать суда Турции у берегов Ливии

Аль-Мисмари рассказал о приказе атаковать турецкие корабли в ливийских территориальных водах, запретить полеты в эту страну из аэропортов Ливии и закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, отмечает ТАСС.
Обновлено 28 июня в 19:31
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Автоспорт

Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:40
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Авто

Volkswagen изменил ценник на пикап Amarok

Обновлено 28 июня в 08:51
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Футбол

Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо

Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Спорт

Vici Gaming выиграла Epicenter Major по Dota 2 в Москве

Обновлено в 14:53
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество

Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь

Одинокие Стрельцы могут начать новый роман. Представителям знака, состоящим в отношениях, звёзды советуют помириться со своим партнёром.
Обновлено 28 июня в 08:27
Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
Экономика

Потребительские займы подешевеют с 1 июля

С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской

"Разведение сил возле станицы Луганской завершилось", — отмечается в сообщении. Разводить силы и средства начали 26 июня.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Здоровье

«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака

Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Общество

Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов

Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Политика

В Гагаузской автономии Молдавии начались выборы нового главы

Обновлено в 00:04
Спорт

Началась церемония закрытия Европейских игр в Минске

Церемония закрытия вторых Европейских игр началась в воскресенье в Минске. Торжественная церемония проходит на стадионе "Динамо".
Обновлено в 15:26
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Футбол

«Зенит» отказался от покупки защитника «Спортинга» Акуньи

Как стало известно Sport24, «Зенит» отказался от приобретения защитника «Спортинга» Маркоса Акуньи.
Обновлено в 09:19
Футбол

Кононов: «„Спартак“ не щадит игроков на сборах»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА со счетом 3:1 в предсезонном матче на товарищеском турнире в Австрии.
Обновлено в 15:11
Баскетбол

Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой

Обновлено в 15:29
Общество

Острые ощущения и ссоры: любовный гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 июля

Семейным Стрельцам не стоит путать ровное тепло домашнего очага со скукой и особенно — высказываться по этому поводу, а то из очага в вас полетят головешки.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Глафира Тарханова уговорила мужа сфотографироваться для журнала

Актриса неоднократно признавалась, что Алексей не любит публичности и старается избегать объективов фотографов.
Обновлено в 08:19
Политика

В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное