Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере

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