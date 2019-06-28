Энергетика
Цены на нефть снижаются в ожидании итогов саммита G20 и встречи ОПЕКFinancial One 02:11
Лидеры стран "Большой двадцатки" проводят встречу в пятницу и субботу в японской Осаке, наиболее ожидаемым событием станут переговоры Трампа и Си в субботу. Трамп сказал в среду, что введет новые пошлины на китайские товары, если ему не удастся заключить торговое соглашение на встрече с Си.
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