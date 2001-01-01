Энергетика

Всё внимание нефти «нацелено» на саммит G20REGNUM вчера в 06:00

Крупные же инвесторы пока не спешат в своих действиях и по большей части находятся вне рынка. Они ожидают итогов саммита G20 и заседания стран ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
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Финмаркет07:58

Участники нефтяного рынка ожидают итогов саммита G20

REGNUM05:56
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Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика

Макрон обратился к Путину по-русски

Обновлено в 11:13
Экономика

В этом году снижение Белоруссией экспорта нефтепродуктов может составить 1-1,5 млн т

Ранее, выступая перед парламентариями, И.Ляшенко сообщал, что с 1 ноября 2018 года Белоруссия недополучила 880 тыс. тонн нефтепродуктов из России, что вызвало общее снижение объемов переработки нефтепродуктов.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

За июнь ВСУ потеряли в Донбассе 19 человек убитыми и 143 ранеными

Обновлено в 08:25
Транспорт

Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней

Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 04:42
Политика

Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей

Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов

В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Гаджеты

Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
Политика

Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»

По словам Пескова, президент РФ и премьер-министр Великобритании в ходе встречи в расширенном формате обсудили торгово-экономические отношения, а также международные вопросы.
Обновлено в 09:07
Общество

Когда закончатся дожди, рассказали синоптики

Ведущий специалист центра погода "Фобос" Александр Синельников заявил, что в ближайшие сутки дождь продолжит идти, но его интенсивность будет меняться и только 29 июня вечером дождь начнет ослабевать.
Обновлено в 11:06
Автоспорт

Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии

Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании

Обновлено вчера в 22:35
Политика

Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского

Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Политика

Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле

Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.
Обновлено в 10:14
Авто

Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором

Обновлено в 09:46
Происшествия

В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи

Обновлено в 07:34
Здоровье

Индейка на страже молодости: диетическая птица «отодвинет» старость

Обновлено в 01:27
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика

Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Политика

Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов

Тбилиси отказывается предоставлять юридические гарантии безопасности российских туристов в письменном виде.
Обновлено в 08:41
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество

Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»

Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Технологии

В работе «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Политика

Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:26
Политика

Трамп отказался говорить с премьером Испании, указав ему на его место

Президент США Дональд Трамп перед заседанием на саммите G20 указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место.
Обновлено в 10:31
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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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