Энергетика
Всё внимание нефти «нацелено» на саммит G20REGNUM вчера в 06:00
Крупные же инвесторы пока не спешат в своих действиях и по большей части находятся вне рынка. Они ожидают итогов саммита G20 и заседания стран ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика
Макрон обратился к Путину по-русски
Обновлено в 11:13
Экономика
В этом году снижение Белоруссией экспорта нефтепродуктов может составить 1-1,5 млн т
Ранее, выступая перед парламентариями, И.Ляшенко сообщал, что с 1 ноября 2018 года Белоруссия недополучила 880 тыс. тонн нефтепродуктов из России, что вызвало общее снижение объемов переработки нефтепродуктов.
Обновлено в 07:45
Транспорт
Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней
Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 04:42
Политика
Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей
Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Гаджеты
Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай
"Уолл-стрит джорнэл" пишет, что корпорация Apple заключила контракт с базирующейся на Тайване Quanta Computer.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин ответил Мэй на обвинения по «делу Скрипалей»
По словам Пескова, президент РФ и премьер-министр Великобритании в ходе встречи в расширенном формате обсудили торгово-экономические отношения, а также международные вопросы.
Обновлено в 09:07
Общество
Когда закончатся дожди, рассказали синоптики
Ведущий специалист центра погода "Фобос" Александр Синельников заявил, что в ближайшие сутки дождь продолжит идти, но его интенсивность будет меняться и только 29 июня вечером дождь начнет ослабевать.
Обновлено в 11:06
Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв уходит из компании
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Медведчук заявил, что никогда не был и не будет посредником Зеленского
Главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не намерен играть для президента Украины Владимира Зеленского роль посредника на переговорах с Россией.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Политика
Юнкер на саммите G20 сыграл на рояле
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер во время саммита G20 в Осаке сыграл несколько мелодий на рояле.
Обновлено в 10:14
Авто
Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором
Обновлено в 09:46
Происшествия
В Тольятти застрелили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Как передает телеканал РЕН ТВ, речь идет о директоре самарского филиала бойцовского клуба из Чечни «Ахмат» Илье Тягуне.
Обновлено в 05:28
Здоровье
Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи
Обновлено в 07:34
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика
Трамп дважды пошутил на встрече с Путиным
Президент США Дональд Трамп несколько раз пошутил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке.
Обновлено в 11:17
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность российских туристов
Тбилиси отказывается предоставлять юридические гарантии безопасности российских туристов в письменном виде.
Обновлено в 08:41
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество
Жителя Архангельска оштрафовали за критику Путина «ВКонтакте»
Суд Архангельской области оштрафовал на 15 тыс. рублей жителя посёлка Авнюга по статье об оскорблении власти, сообщает местное издание 29.ru .
Обновлено в 10:48
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Технологии
В работе «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Политика
Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:26
Политика
Трамп отказался говорить с премьером Испании, указав ему на его место
Президент США Дональд Трамп перед заседанием на саммите G20 указал исполняющему обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место.
Обновлено в 10:31