Энергетика

Всё внимание нефти «нацелено» на саммит G20REGNUM вчера в 06:00

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Крупные же инвесторы пока не спешат в своих действиях и по большей части находятся вне рынка. Они ожидают итогов саммита G20 и заседания стран ОПЕК, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
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Участники нефтяного рынка ожидают итогов саммита G20

REGNUM05:56
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Нынешняя возлюбленная 75-летнего Мика Джаггера редко попадается в объективы папарацци и не так часто, как хотелось бы интернет-пользователям, публикует семейные снимки.
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Обновлено в 12:52
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

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Обновлено в 18:19
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Российская теннисистка Мария Шарапова стала героиней номера журнала Architectural Digest. Для издания Шарапова рассказала о своём доме.
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Общество

Инициативу СРО «Сахалинстрой» одобрили в правительстве региона

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Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

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Футбол

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Политика

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По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
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Новый пикап JAC T6 появится на российском рынке в сентябре

Российские дилеры компании JAC Motors с 1 сентября 2019 года начнут принимать заказы на новый пикап JAC T6.
Обновлено в 04:38
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Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

Гапонцев подал иск к Минфину США в декабре минувшего года. В нем бизнесмен указывал, что начал терять контрагентов.
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В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски

В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
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Обновлено вчера в 07:14
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