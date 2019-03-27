Энергетика
«Всё парализовано» — блэкаут остановил экспорт нефти из ВенесуэлыREGNUM 16:02
В результате очередного крупного «блэкаута» экспорт нефти из ключевых портов Венесуэлы оказался заблокирован, 26 марта передает агентство Reuters. «Нет электричества, все парализовано», — сообщил Reuters представитель профсоюза нефтяников Венесуэлы Хосе Бодас.
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Обновлено в 14:25
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