Финансы

Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрдИзвестия 17:01

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Еще 168,6 млрд рублей может быть перераспределено между ведомствами и госструктурами, включая крупные корпорации. Затраты на нужды «Вышки» — одни из самых значительных в поправках к бюджету.
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Расходы на приобретение жилья ветеранам в бюджете 2019 предложено увеличить на 2,5 млрд рублей

Парламентская газета17:32

Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд

Известия17:01

Когда пациенту нужно 30 миллионов в год

Архангельск - город воинской славы14 июня в 03:14
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Общество

E1.ru попал в неправильный контекст

Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске ООО «Сеть городских порталов» (управляет E1.ru и другими региональными порталами Hearst Shkulev Media) к местному управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС), следует из решения, мотивировочная часть которого опубликована 8 июня.
Обновлено в 18:31
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Обновлено вчера в 18:31
Политика

Зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину

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Обновлено в 18:32
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Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

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Политика

В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
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В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

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Появилось видео ограбления магазина Томом Хэнксом

Обновлено в 14:27
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Общество

Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть

Обновлено в 03:56
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Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте

Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Здоровье

Ульяновцам на заметку: как питаться пожилым людям?

С возрастом в организме человека снижается интенсивность обменных процессов, растет риск развития атеросклероза, гипертонической болезни, заболеваний сердца, сахарного диабета и других заболеваний.
Обновлено в 07:33
Общество

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Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
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Космос

На МКС сломался прибор для поиска антиматерии

На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 14 июня в 21:11
Экономика

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Гаджеты

Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей

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Шоу-бизнес

Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»

30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
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Происшествия

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Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
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Общество

Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей

В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
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Происшествия

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Шекспир и экзоскелеты в новом шоу Muse

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«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

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Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове

Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
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