Финансы
Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрдИзвестия 17:01
Еще 168,6 млрд рублей может быть перераспределено между ведомствами и госструктурами, включая крупные корпорации. Затраты на нужды «Вышки» — одни из самых значительных в поправках к бюджету.
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Расходы на приобретение жилья ветеранам в бюджете 2019 предложено увеличить на 2,5 млрд рублей
Парламентская газета17:32
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:05, Вашингтон
Общество
E1.ru попал в неправильный контекст
Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске ООО «Сеть городских порталов» (управляет E1.ru и другими региональными порталами Hearst Shkulev Media) к местному управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС), следует из решения, мотивировочная часть которого опубликована 8 июня.
Обновлено в 18:31
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 17:30
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Наука
Трекеры для сна усугубляют бессонницу
Исследователи рассказали, что трекеры и приложения для сна, которые помогают отрегулироваться режим, ухудшают состояние человека.
Обновлено в 07:48
Общество
Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро
Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.
Обновлено в 18:14
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину
"Ввести опросы для украинцев" Напомним: после вхождения Крыма в состав России между полуостровом и украинскими территориями появилась государственная граница, которую власти Украины называют административной, — с их точки зрения, де-юре Крым остаётся частью страны.
Обновлено в 18:28
Технологии
В «Яндекс.Такси» появился поиск машины по всем тарифам сразу
У «Яндекс.Такси» есть разные тарифы, самый дешёвый из них — «Эконом». При заказе такси приложение предлагает выбрать тариф.
Обновлено в 05:54
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016»
Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.
Обновлено в 03:54
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
Обновлено в 04:28
Культура
Появилось видео ограбления магазина Томом Хэнксом
Обновлено в 14:27
Общество
В ГИА-9 в этом году приняли участие более 89 тысяч школьников
На участие в ГИА-9 в этом году зарегистрировались свыше 89 тысяч школьников.
Обновлено в 08:15
Общество
Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы хорошо выглядеть
Обновлено в 03:56
Экономика
Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Ульяновцам на заметку: как питаться пожилым людям?
С возрастом в организме человека снижается интенсивность обменных процессов, растет риск развития атеросклероза, гипертонической болезни, заболеваний сердца, сахарного диабета и других заболеваний.
Обновлено в 07:33
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Космос
На МКС сломался прибор для поиска антиматерии
На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 14 июня в 21:11
Экономика
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей
В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре»
30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».
Обновлено в 16:10
Транспорт
Возвращающиеся с дач петербуржцы спровоцировали пробки на КАД
16 июня в Петербург начали возвращаться дачники, что стало причиной пробок на Кольцевой автодороге (КАД).
Обновлено в 11:24
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено в 13:40
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено в 17:21
Музыка
Шекспир и экзоскелеты в новом шоу Muse
Обновлено в 18:31
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено в 17:32
Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32