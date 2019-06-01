Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрдИзвестия 17:01

Еще 168,6 млрд рублей может быть перераспределено между ведомствами и госструктурами, включая крупные корпорации. Затраты на нужды «Вышки» — одни из самых значительных в поправках к бюджету.

Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд

Общество E1.ru попал в неправильный контекст Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске ООО «Сеть городских порталов» (управляет E1.ru и другими региональными порталами Hearst Shkulev Media) к местному управлению Федеральной антимонопольной службы (УФАС), следует из решения, мотивировочная часть которого опубликована 8 июня.

Хоккей Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.

Музыка Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Наука Трекеры для сна усугубляют бессонницу Исследователи рассказали, что трекеры и приложения для сна, которые помогают отрегулироваться режим, ухудшают состояние человека.

Общество Первый рисунок Гогена ушел с молотка во Франции за 80 тысяч евро Первый рисунок художника Поля Гогена, на котором изображено швейцарское шале, ушел с молотка во Франции в воскресенье за 80 тысяч евро, сообщает швейцарская газета Matin.

Политика Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.

Политика Зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину "Ввести опросы для украинцев" Напомним: после вхождения Крыма в состав России между полуостровом и украинскими территориями появилась государственная граница, которую власти Украины называют административной, — с их точки зрения, де-юре Крым остаётся частью страны.

Технологии В «Яндекс.Такси» появился поиск машины по всем тарифам сразу У «Яндекс.Такси» есть разные тарифы, самый дешёвый из них — «Эконом». При заказе такси приложение предлагает выбрать тариф.

Политика Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.

Шоу-бизнес Телеведущий Дмитрий Комаров женился на «Мисс Украина-2016» Известный украинский телеведущий и автор программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился на своей возлюбленной, победительнице конкурса красоты «Мисс Украина-2016» Александре Кучеренко.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Происшествия В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.

Экономика Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте Плата ежегодно индексируется на размер инфляции либо изменяется в соответствии с изменением кадастровой стоимости участка, либо пересчитывается в соответствии с изменением рыночной стоимости права аренды не чаще одного раза в пять лет.

Здоровье Ульяновцам на заметку: как питаться пожилым людям? С возрастом в организме человека снижается интенсивность обменных процессов, растет риск развития атеросклероза, гипертонической болезни, заболеваний сердца, сахарного диабета и других заболеваний.

Общество Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.

Космос На МКС сломался прибор для поиска антиматерии На Международной космической станции (МКС) вышла из строя система охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, ремонт которой потребует пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".

Экономика Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ Около 30% своих доходов россияне тратят на продовольствие. Еще около 19% уходят на коммунальные и транспортные услуги, оплату связи.

Гаджеты Названы лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей В рейтинг вошли смартфоны стоимостью до 500 долларов или около 30 тысяч рублей.

Шоу-бизнес Паулина Андреева в прозрачном платье произвела фурор на «Кинотавре» 30-летняя муза Федора Бондарчука снова смогла привлечь пристальные взгляды публики на закрытии в Сочи юбилейного, 30-го по счету кинофестиваля «Кинотавр».

Транспорт Возвращающиеся с дач петербуржцы спровоцировали пробки на КАД 16 июня в Петербург начали возвращаться дачники, что стало причиной пробок на Кольцевой автодороге (КАД).

Происшествия Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево» Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».

Общество Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.