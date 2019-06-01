Финансы

Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрдИзвестия 17:01

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Еще 168,6 млрд рублей может быть перераспределено между ведомствами и госструктурами, включая крупные корпорации. Затраты на нужды «Вышки» — одни из самых значительных в поправках к бюджету.
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Расходы на приобретение жилья ветеранам в бюджете 2019 предложено увеличить на 2,5 млрд рублей

Парламентская газета17:32

Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд

Известия17:01
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