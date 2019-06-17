Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрдИзвестия 17:01

В пресс-службе ВШЭ уточнили, что 9,4 млрд рублей, предусмотренные поправками в бюджет, предназначены для покупки других зданий. Речь идет о расширении "Вышки" в Москве и Санкт-Петербурге.

Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрд

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