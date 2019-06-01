Финансы
Всё «Вышке»: в бюджет включили покупку зданий для ВШЭ за 9,4 млрдИзвестия 17:01
Еще 168,6 млрд рублей может быть перераспределено между ведомствами и госструктурами, включая крупные корпорации. Затраты на нужды «Вышки» — одни из самых значительных в поправках к бюджету.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:30, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Обновлено вчера в 16:41
Экономика
Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду
Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию
Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова покинула Россию, чтобы провести время перед родами на берегу океана.
Обновлено в 16:59
Общество
Ученые назвали необходимое количество сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 20:09
Футбол
Сарри официально стал главным тренером «Ювентуса»
На посту главного тренера самого титулованного клуба Италии Сарри сменил Массимилиано Аллегри, покинувшего команду после прошедшего чемпионата.
Обновлено в 09:49
Футбол
Вратарь Лодыгин не получит от «Зенита» новый контракт
По словам Медведева, новый контракт Лодыгину не будет предложен. Он отметил, что вратарская линия команды уже сформирована.
Обновлено в 16:06
Армия и оружие
Силы Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе учений НАТО
В военных маневрах принимают участие корабли и самолеты 16 стран-членов альянса Силы и средства Балтийского флота РФ контролируют обстановку в районе совместных учений объединенных военно-морских сил НАТО "Балтопс-2019".
Обновлено вчера в 08:39
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
На 54-ом году жизни скончался постоянный барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов.
Обновлено в 08:21
Авто
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в продаже 18 июня
Обновленный кроссовер Honda XR-V появится в свободной продаже с 18 июня нынешнего года.
Обновлено в 13:25
Общество
Почти половину доходов граждане тратят на еду и ЖКХ
По доле расходов граждан «на еду» Россия заметно отличается от других стран.
Обновлено в 13:05
Политика
Задержанного оппозиционера Ренато Усатого отпустили после допроса
Молдавский и российский предприниматель Ренато Усатый, оппозиционный лидер «Нашей партии», был задержан сразу после возвращения в Молдавию, допрошен и отпущен.
Обновлено в 15:06
Политика
Саакашвили увидел коррупцию в отсутствии на Украине современных зданий
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объяснил отсутствие на Украине городов с современной архитектурой коррупцией.
Обновлено в 14:53
Общество
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг
В Северодвинске сегодня прошёл очередной антимусорный митинг — против строительства полигона на Шиесе.
Обновлено в 13:34
Спорт
Карякин победил на шахматном турнире «Армагеддон»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин победил на шахматном турнире "Армагеддон", сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота
Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила, что все процедуры обслуживания рейсов из Хабаровска в Москву будут тщательно проверены в связи с пропажей кота пассажирки.
Обновлено в 05:14
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Ранее Болтон сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро в мае якобы заключил с Россией оборонный контракт на сумму 209 миллионов долларов.
Обновлено в 14:37
Политика
Ципрас пригрозил Турции санкциями Евросоюза
Евросоюз может принять санкции против Турции в случае нарушения суверенных прав Греции и Кипра, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.
Обновлено в 15:47
Здоровье
Росздравнадзор выявил массовые нарушения льготного отпуска лекарств
Территориальные органы Росздравнадзора в ходе проведенных в первом квартале 2019 года проверок выявил нарушения в 16 российских регионах по отпуску льготных лекарств населению.
Обновлено в 17:00
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Крыму в горах погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 03:59
Здоровье
Минздрав: около 80% женщин идут на роды нездоровыми
Обновлено в 07:41
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
Фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
Обновлено в 15:52
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Ведущие производители спешат порадовать своих поклонников свежим обновление до Android 10.
Обновлено в 14:16