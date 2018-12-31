Экономика
Вступили в силу законы о повышении НДС и начале пенсионной реформы
Вступили в силу законы о повышении НДС и начале пенсионной реформыОбщественное телевидение Россиивчера в 12:11
С 1 января правительство проиндексировало услуги ЖКХ на 1,7 %. Так что за январь россияне получат квитанции с новыми суммами. Также вступил в силу закон о налоговых льготах для предпенсионеров.
Общественное телевидение Россиивчера в 12:11
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Вступили в силу законы о повышении НДС и начале пенсионной реформы
Общественное телевидение Россиивчера в 12:11
Новые законы: повышение НДС, эксперимент над самозанятыми и пенсионная реформа
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Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
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Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено в 18:49
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
Обновлено в 12:05
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено в 14:54
Политика
Трамп заявил, что приостановка работы правительства может затянуться
Президент США Дональд Трамп, выступая во время заседания своего кабинета в Белом доме, заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства продлится столько, сколько понадобится, хотя это может продолжаться долгое время.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Число погибших в Магнитогорске возросло до 33
Количество жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 33 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды
В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.
Обновлено в 14:29
Хоккей
Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд НХЛ
Обновлено в 12:08
Происшествия
Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств
Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено в 20:17
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено в 19:21
Хоккей
Канада — Финляндия 1:0 (3-й период)
Обновлено вчера в 06:07
Гаджеты
WhatsApp перестает работать на устаревших телефонах
С 1 февраля 2019 года мессенджер перестанет работать на устройствах с операционной системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
Обновлено в 01:07
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено в 18:18
Политика
Оттава назвала задержанного в РФ за шпионаж гражданином Канады
Канадский МИД осведомлено о задержании в России по подозрению в шпионаже гражданина Канады, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Политика
Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР
Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Космос
Космические корабли «Союз» побьют рекорды в 2019 году
Обновлено в 19:25
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Обновлено в 09:12
Политика
Провайдер прекратил вещание NewsOne из-за претензий властей Украины
Украинский провайдер «Ланет» прекратил вещание телеканала NewsOne за нарушение законодательства. Об этом сообщается на сайте провайдера.
Обновлено в 20:18
Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные смартфоны в мире
Основной для рейтинга стал показатель SAR-излучения и как выяснилось, наибольшее его значение оказалось в смартфоне Google Pixel 3 XL и он является самым вредным для здоровья человека.
Обновлено в 11:56
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Политика
Посол США посетил задержанного в Москве американца
Посол США в России Джон Хантсман лично посетил американского гражданина Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 15:32
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Обновлено в 05:56
Происшествия
Из-за шторма в Калининградской области затонул рыболовный траулер
В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.
Обновлено в 17:34
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Сирия: террористы захватили город Дарат Изза на севере САР
Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в РФ) захватили сирийский город Дарат Изза и ряд других населенных пунктов, выбив с их территории группировки «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», сообщает телеканал Al Mayadeen.
Обновлено в 19:07
Футбол
Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram
Форвард сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram.
Обновлено в 18:52
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Семья Михаэля Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия. Его текст публикует Sky Sports.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39