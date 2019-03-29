Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к властиКоммерсантъ вчера в 18:19

В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.

Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти

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