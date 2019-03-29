Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к властиКоммерсантъ вчера в 18:19
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
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Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Экономика
Потребители усилили режим экономии
Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Культура
Снимавшая порно для детей британка обратилась за советом к священнику
Одна из участниц компании матерей, снимающих "правильные" порнографические фильмы для детей, посоветовалась со святым отцом.
Обновлено в 00:59
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет
Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Космос
Жители Мексики сняли на видео полёт НЛО овальной формы
Недавно жители Мексики стали очевидцами загадочного явления, наблюдая в небе полёт объекта овальной формы.
Обновлено в 01:09
Транспорт
В Москве благоустроят территории возле 13 новых станций метро
На территориях, прилегающих к 13 новым станциям метро, проведут работы по благоустройству, а также улучшению пешеходной и транспортной доступности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 01:17
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Здоровье
В России предложили запретить изымать детей из малоимущих семей
Национальный родительский комитет обратился в правительство РФ с предложением запретить изъятие детей из семей с низким уровнем дохода.
Обновлено в 01:34
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Экономика
Названы главные причины отказа в ипотеке
Вторая по распространенности причина отказа — сильная закредитованность заявителя, или наличие ранее оформленных займов, кредитных карт, обслуживание которых не завершено.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
В России предложили рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
Минтруд РФ предлагает рассчитывать накопительную часть пенсии на основе прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год вместо данных Росстата по уровню смертности.
Обновлено 27 марта в 03:31
Происшествия
В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева
В "Роснефти" прокомментировали задержание бывшего вице-президента компании, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 13:09
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.
Обновлено вчера в 18:24
Наука
Математик сложил число 33 из тройки кубов
Начиная с 1954 года ученым удалось найти тройки кубов для всех таких чисел меньших ста, кроме двух: 33 и 42.
Обновлено вчера в 05:56
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Выдававшие себя за главу МИД Франции мошенники арестованы в Израиле
В Израиле арестованы трое мошенников, которые занимались вымогательством денег у бизнесменов, выдавая себя за министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана и его помощников.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой
Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.
Обновлено вчера в 12:47
Футбол
Тибо Куртуа: «Дзюба толкнул, но я не апеллировал к судье»
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа в очередной раз отметил, что пропустил в матче отборочного турнира Евро-2020 против России (1:3), так как Артем Дзюба сфолил на нем. – Российский игрок ударил меня локтем, но я не апеллировал к судье, я не такой, – цитирует Marca Куртуа.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Минсельхоз предложил в три раза увеличить поставки томатов из Турции
Минсельхоз России предложил в три раза увеличить квоту на ввоз томатов из Турции.
Обновлено вчера в 09:43
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено вчера в 00:44
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
Обновлено 26 марта в 18:27