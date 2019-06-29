Экономика
Россиянам снова ограничат долг по кредитам и займам МФОNews.ru 18:06
С 1 июля этого года в России вступает в силу новый этап ограничений предельной задолженности россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года. Так, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору кредита или займа не сможет превысить сам долг более чем в два раза.
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ЦБ-Нацбанк: с 1 июля ужесточаются ограничения по предельной стоимости займов и кредитов
Стерлеград28 июня в 00:56
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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