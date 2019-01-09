Экономика
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС. В соответствии с указанием Центробанка тарифный коридор расширяется на 20 процентов вверх и вниз.
Lenta.ru20:54
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Армия и оружие
Минобороны Лаоса передало России 30 танков Т-34
Обновлено в 19:20
Экономика
В России вступили в силу новые тарифы на ОСАГО
9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:54
Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
Обновлено в 19:41
Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили
Транзит газа в Калининградскую область через Литву временно остановили, сейчас регион получает газ полностью от СПГ-терминала, рассказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе церемонии запуска терминала.
Обновлено в 14:39
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
Обновлено в 19:53
Общество
В Эстонии усыпили подаренного Московским зоопарком медведя
17-летний белый медведь Норд был усыплен в Таллинском зоопарке.
Обновлено в 11:18
Политика
Пенс раскрыл детали грядущего обращения Трампа к нации
Вице-президент США Майк Пенс раскрыл детали грядущего обращения президента страны Дональда Трампа к нации.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Российский робот попал под колеса беспилотника в США
Обновлено в 14:45
Политика
Роскосмос отреагировал на информацию об отказе от диалога с NASA
Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал информацию о возможном выходе корпорации из переговоров с NASA по созданию окололунной станции The Gateway.
Обновлено в 20:34
Политика
В Сети высмеяли попытки журналиста объяснить «пьяный» вид Порошенко
Обновлено в 18:18
Общество
Самая пожилая американка скончалась в возрасте 114 лет
Обновлено в 18:35
Авто
Названы самые популярные в РФ машины с механической коробкой передач
Обновлено в 21:08
Армия и оружие
NI оценил российский танк Т-90С
Журнал The National Interest рассказал о преимуществах российского танка Т-90С.
Обновлено в 20:42
Политика
На Украине советский тепловоз «спас» американский локомотив
Кава сообщил в Facebook, что «старый советский тепловоз спасал хваленый американский тепловоз GE ТЭ33АС».
Обновлено в 13:15
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
Обновлено в 10:27
Политика
Конгрессмены призвали отложить снятие санкций с активов Дерипаски
Что еще известно: 6 апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении российских бизнесменов, сотрудников государственных компаний и чиновников.
Обновлено в 18:18
Политика
Посольство РФ поможет задержанному по запросу США россиянину Макаренко
Посольство РФ в США окажет необходимую консульскую помощь россиянину Дмитрию Макаренко, задержанному на острове Сайпан (столица Северных Марианских островов) по запросу ФБР.
Обновлено в 19:54
Политика
Российский посол заявил об отказе платить за расширение функций ОЗХО
Россия не будет финансировать расширения функций Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и не станет вносить деньги на создание механизма атрибуции.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В Хабаровском крае на дне бухты нашли автомобиль пропавших рыбаков
Обновлено в 19:38
Политика
В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей
Британские военные демонтируют крышу дома в Солсбери, где проживали экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на распространенное властями графства Уилтшир сообщение.
Обновлено в 10:42
Политика
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Экономика
Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России
С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а Samsung «избирательно» повысила цены на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9. За лидерами рынка могут последовать и другие бренды, предупреждают эксперты.
Обновлено в 18:12
Общество
В госучреждениях Туркмении сменили портреты президента страны
Обновлено в 20:09
Кино
Sony начала работу над продолжением «Венома»
Американская кинокомпания Sony приступила к съёмкам продолжения фильма «Веном» с Томом Харди в главной роли.
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
СМИ: ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды
Обновлено в 19:39
Политика
В США предъявили обвинение юристу Весельницкой
Обновлено в 11:12
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Происшествия
В Испании из рабства освободили пять девушек из России и Украины
Национальная полиция Испании освободила из сексуального рабства пять девушек из России и Украины, которых заставляли заниматься проституцией в одном из развлекательных клубов Гранады.
Обновлено в 08:12
Космос
Спутник NASA TESS нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
Спутником NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружена третья экзопланета, которая в три раза больше Земли по размеру и в 23 раза тяжелее.
Обновлено в 18:04