Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу. С 19 августа вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.

с чего всё началось

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

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