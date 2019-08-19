В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

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