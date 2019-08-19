Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможняхГазета.Ru 19:50
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
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Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Шоу-бизнес
В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года
На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено в 11:17
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Технологии
Пятая часть компаний мира не хочет использовать IT при наборе персонала - исследование
Около 21% компаний не хотят внедрять IT-технологии в свои HR-процессы, такой вывод делается в исследовании международной рекрутинговой компании Hays, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:25
Общество
Тельцы могут влюбиться, а Близнецы получат второй шанс
Вам не стоит сидеть дома, ведь сегодня у вас есть все шансы встретить человека, в которого вы наконец-то сможете влюбиться.
Обновлено в 08:42
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Общество
Ливень в Сочи затопил улицы и размыл новую дорогу
Ливень затопил улицы в центре Сочи. Как ожидается, дожди продлятся еще несколько дней.
Обновлено вчера в 05:59
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Футбол
Смотреть больно. Полузащитник «Луча» получил перелом челюсти
Обновлено в 09:17
Политика
Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Карпатах погиб известный румынский альпинист
Румынский альпинист Жолт Терек погиб в карпатском горном массиве Фэгэраш (уезд Сибиу).
Обновлено в 20:32
Политика
В ЕЭК сообщили о возможном уходе Глазьева с должности советника Путина
Евразийская экономическая комиссия прокомментировала сообщения о возможном уходе экономиста Сергея Глазьева с поста советника президента России.
Обновлено 16 августа в 07:47
Здоровье
7 лекарств, которые неправильно принимаются почти всеми
Принимать лекарство имеет смысл, если градусник показывает отметку в 38,5 и больше.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Обновлено в 15:21
Наука
Велосипедный шлем повышает стремление к риску
Немецкие психологи после проведенного эксперимента сделали вывод, что ношение велосипедного шлема связано с повышенным стремлением к риску в ситуациях, которые вовсе не связаны с управлением велосипеда.
Обновлено вчера в 12:10
Энергетика
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Для поддержания красоты Наоми Кэмпбелл выбрала детокс и пилатес
Для поддержания фигуры Наоми перепробовала множество видов спорта и остановилась на пилатесе и джиротонике (тренировка эластичности мышц на специальных тренажерах, похожих на ткацкий станок).
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
13-летний сын Дубцовой «догнал» по росту своего отца
Чужие дети, как известно, растут быстро, но, кажется, 13-летний наследник Ирины Дубцовой Роман в этом даст фору многим «звездным» отпрыскам.
Обновлено в 19:29
Политика
КПРФ не позволит власти заглушить протесты против нечестных выборов
Если раньше кому-то казалось, что в городе существуют только две силы – власть и несистемные либералы, – то сейчас стало очевидным: настоящей альтернативной нынешнему курсу власти может быть КПРФ и широкое объединение лево-патриотических сил.
Обновлено вчера в 11:35
Гаджеты
Новые процессоры AMD подешевели спустя месяц после начала продаж
Около месяца назад стартовали продажи процессоров AMD линейки Ryzen 3000. За это время самые бюджетные из них стали ещё дешевле.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Здоровье
Как выспаться за 1,5 часа рассказал сибирский невролог
Обновлено в 20:31
Экономика
Минприроды рассчитывает довести утилизацию товаров и упаковки до 100%
Минприроды России направило письмо правительству с предложением повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, о чём пишет «Коммерсант».
Обновлено в 15:19
Здоровье
Что может вылечить хрен?
При артрите, подагре и артрозе помогают натирки из хрена. Жевать хрен (не глотать) полезно при насморке и гайморите.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Софи Тёрнер в день рождения мужа надела платье с откровенным декольте
Софи Тёрнер опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram фотографию, сделанную во время празднования дня рождения мужа Джо Джонаса.
Обновлено в 08:04
Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Житель Омска умер рядом с фестивалем Alfa Future People
Обновлено в 11:00