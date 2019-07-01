Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительстваКоммерсантъ 05:23
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. В соответствии с новыми правилами, девелоперы не смогут продавать квартиры напрямую дольщикам. Все расчеты будут производиться через специальные эскроу-счета.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:32, Вашингтон
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
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Американский фонд Free Russia признали нежелательным в России
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Обновлено в 04:15
Политика
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Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
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Десять человек погибли в результате крушения легкого двухмоторного самолета в Техасе, сообщает телеканал CBS DFW со ссылкой на представителя города.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме
Обновлено в 05:11
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
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Певица потренировалась на "Камп Ноу" под руководством бывшего защитника каталонцев Жулиано Беллетти.
Обновлено в 02:17
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под слоем льда после сильного града, здесь град такой силы был зарегистрирован впервые, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Здоровье
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Власти Москвы намерены внедрить в городе новые цифровые сервисы в сфере здравоохранения, среди которых доступ к электронной медицинской карте и создание плана вакцинации детей.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:08
Общество
В России предложили запретить частные камеры на дорогах
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Обновлено в 01:37
Общество
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Обновлено вчера в 15:03
Политика
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Обновлено в 01:58
Технологии
На смартфоны для российских чиновников потратят 23 млрд рублей
Минкомсвязи и «Ростелеком» предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников смартфонами на базе российской операционной системы «Аврора».
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на скандал между певицей Леной Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого артистка обвинила в романе с другой экс-участницей группы Serebro - Ольгой Серябкиной.
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Происшествия
Шесть человек пострадали при взрыве газа на Ямале
Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
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