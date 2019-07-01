С 1 июля вступили в силу новые правила долевого строительства, передает телеканал Москва 24. Россия переходит на так называемую систему эскроу-счетов. Это значит, что покупатели больше не перечисляют деньги застройщику, а хранят их на специальных счетах.

Как уход от долевого строительства повлияет на рынок недвижимости

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.

Энергетика Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.

Кино Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов» Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.

Игры Remedy вернула издательские права на Alan Wake Ранее финская студия имела права на франшизу, однако издателем любого проекта могла быть только Microsoft, поскольку у неё были издательские права, однако теперь, похоже, у Remedy полные права на франшизу.

Политика Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе от выступлений в России Знаменитая журналистка Ольга Скабеева высказалась о решении грузинской артистки Нино Катамадзе не давать концерт в России.

Политика Россия предложила США обменять Ярошенко Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Здоровье Жители Оргтруда вышли на пикет к Белому дому С 1 июля отделение скорой медицинской помощи в Оргтруде стало структурным подразделением станции скорой медицинской помощи областного центра.

Происшествия Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33 Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Авто GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Политика Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.

Общество Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.

Армия и оружие Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

Общество О ситуации с паводком в Канске доложили губернатору В начале заседания губернатор Александр Усс попросил доложить о ситуации в Канске, где из-за повышения уровня воды в реке Кан подтопило часть местности.

Происшествия Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.

Происшествия Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.

Шоу-бизнес Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.

Игры В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Наука В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Армия и оружие ПАО «МЗИК» представило свои новейшие разработки на «Армии-2019» Как отметили сотрудники управления по внешнеэкономической деятельности ПАО "МЗИК", во время работы "Армии-2019" выставочную экспозицию предприятия посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, замминистра обороны страны Алексей Криворучко и другие официальные лица.

Экономика Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.

Происшествия Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.

Экономика Путина попросили помочь Липецку с экологией Одна из главных проблем области - экология, но и тут ситуация меняется.