Экономика
Как уход от долевого строительства повлияет на рынок недвижимостиМосква 24 09:16
С 1 июля вступили в силу новые правила долевого строительства, передает телеканал Москва 24. Россия переходит на так называемую систему эскроу-счетов. Это значит, что покупатели больше не перечисляют деньги застройщику, а хранят их на специальных счетах.
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Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Кино
Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»
Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.
Обновлено вчера в 13:26
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Ранее финская студия имела права на франшизу, однако издателем любого проекта могла быть только Microsoft, поскольку у неё были издательские права, однако теперь, похоже, у Remedy полные права на франшизу.
Обновлено в 06:00
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе от выступлений в России
Знаменитая журналистка Ольга Скабеева высказалась о решении грузинской артистки Нино Катамадзе не давать концерт в России.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Здоровье
Жители Оргтруда вышли на пикет к Белому дому
С 1 июля отделение скорой медицинской помощи в Оргтруде стало структурным подразделением станции скорой медицинской помощи областного центра.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33
Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Авто
GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика
Глава СНБО Украины высказался против визового режима с Россией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости вводить визовый режим с Россией.
Обновлено в 06:46
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Общество
О ситуации с паводком в Канске доложили губернатору
В начале заседания губернатор Александр Усс попросил доложить о ситуации в Канске, где из-за повышения уровня воды в реке Кан подтопило часть местности.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
ПАО «МЗИК» представило свои новейшие разработки на «Армии-2019»
Как отметили сотрудники управления по внешнеэкономической деятельности ПАО "МЗИК", во время работы "Армии-2019" выставочную экспозицию предприятия посетили министр обороны РФ Сергей Шойгу, заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, замминистра обороны страны Алексей Криворучко и другие официальные лица.
Обновлено в 10:08
Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам
За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Экономика
Путина попросили помочь Липецку с экологией
Одна из главных проблем области - экология, но и тут ситуация меняется.
Обновлено в 07:40
Гаджеты
WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple
Обновлено в 04:17
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15