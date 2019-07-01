Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительстваКоммерсантъ 05:23
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. В соответствии с новыми правилами девелоперы не смогут продавать квартиры напрямую дольщикам. Все расчеты будут производиться через специальные эскроу-счета.
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В Германии разбился военный вертолет
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Происшествия
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Политика
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Шоу-бизнес
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Наука
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Чешские ученые обнаружили у выживших жертв холокоста уменьшение объема серого вещества по сравнению с их ровесниками: различия наблюдались в областях мозга, связанных с работой памяти, обучением, мотивацией и эмоциями.
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Самолёт с 152 пассажирами на борту готовится совершить аварийную посадку в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, сообщает i24NEWS.
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Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие
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Около 30 человек отравились шаурмой в Петербурге
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