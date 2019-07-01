Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительстваКоммерсантъ 05:23

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. В соответствии с новыми правилами девелоперы не смогут продавать квартиры напрямую дольщикам. Все расчеты будут производиться через специальные эскроу-счета.
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В России вступили в силу новые правила долевого строительства

Известия02:12

СК Дельта провоцирует очередной скандал с обманутыми дольщиками в Барнауле?

Толк Новости05:43

Вступили в силу новые правила долевого строительства

Коммерсантъ05:23

Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ

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Как новый закон о долевом строительстве скажется на стоимости квартир?

Взгляд.ру13:07

В России вступили в силу новые правила долевого строительства

РИА Новостивчера в 17:00

Как настроить долевой механизм

Наш Красноярский крайвчера в 08:14
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Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Происшествия

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Авто

Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России

За 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей – на 8,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Кадыров отреагировал на нападение на пост полиции в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам и близким полицейского, погибшего в результате нападения на пост полиции в Ачхой-Мартановском районе республики.
Обновлено в 13:44
Общество

Самым популярным у россиян стал досуг у телевизора

Самым популярным развлечением россиян оказался просмотр фильмов и сериалов - как выяснили социологи, подавляющее большинство жителей нашей страны, предпочитают книге пульт от телевизора.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Хоккей

Вратарь Сергей Бобровский перешёл во «Флориду»

В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх. 30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток

Обновлено в 12:53
Политика

Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетов

«Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Обновлено в 11:40
Политика

Горизбирком принял документы от 28 кандидатов в губернаторы Петербурга

Вечером в воскресенье, 30 июня, в Петербурге завершился этап выдвижения кандидатов для участия в губернаторских выборах.
Обновлено в 05:23
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено в 02:49
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Финансы

Индекс МосБиржи обновил максимум до 2800 пунктов

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в понедельник в очередной раз обновил исторический максимум и впервые достиг рубежа 2800 пунктов на фоне улучшения внешней конъюнктуры после оптимистичных итогов саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии.
Обновлено в 06:24
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия

Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию

Власти Черногории выдали России главу банка "Тройка", обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в понедельник Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 11:00
Авто

Презентована лимитированная спецверсия Renault Duster Black Collector

Будут ли продавать в России Renault Duster Black Collector - пока неизвестно.
Обновлено в 13:28
Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Экономика

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено в 03:17
Гаджеты

Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80

В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.
Обновлено в 12:58
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:56
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 06:48
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