Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительстваКоммерсантъ 05:23
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. В соответствии с новыми правилами девелоперы не смогут продавать квартиры напрямую дольщикам. Все расчеты будут производиться через специальные эскроу-счета.
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