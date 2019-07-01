Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительстваКоммерсантъ 05:23

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан. В соответствии с новыми правилами девелоперы не смогут продавать квартиры напрямую дольщикам. Все расчеты будут производиться через специальные эскроу-счета.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Как новый закон о долевом строительстве скажется на стоимости квартир?

Взгляд.ру13:07

СК Дельта провоцирует очередной скандал с обманутыми дольщиками в Барнауле?

Толк Новости05:43

Как настроить долевой механизм

Наш Красноярский крайвчера в 08:14

Как отказ от долевого строительства скажется на российском рынке недвижимости

RT на русском04:50

Между банком и покупателем: две главные проблемы российских застройщиков

РБК05:27

Вступили в силу новые правила долевого строительства

Коммерсантъ05:23

Глава Якутии оценил риски перехода на новую систему жилищного строительства

ИА ЯСИА29 июня в 00:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
Происшествия

В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе

Обновлено в 19:33
Наука

Создан браслет, помогающий контролировать эмоции

Браслет, контролирующий эмоции / © Paul Turner, Lancaster University Во время испытаний добровольцы носили браслеты на протяжении 8-16 часов: они играли, общались с другими людьми, работали, смеялись, отдыхали, смотрели фильмы, испытывали страх, удивление — в общем, весь спектр эмоций, присутствующих в повседневной жизни.
Обновлено вчера в 05:59
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования близким убитого сотрудника МВД в Чечне

Кадыров назвал нападавшего на блокпост террористом. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего сотрудника МВД.
Обновлено в 18:45
Игры

СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077

Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Экономика

С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.
Обновлено в 04:27
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Политика

Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о наборе лишнего веса из-за антидепрессантов

Обновлено в 19:19
Общество

Последствия небывалого града в Мексике показали на видео

Кадры из Мексики с последствиями шторма и града, который засыпал землю более чем метровым слоем, появились в сети.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Россия вынудила Украину изменить планы учений с США в Черном море

Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35

Обновлено в 16:24
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Политика

США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику

Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Экономика

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено в 17:01
Экономика

Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года

Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Общество

Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса

Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
Обновлено в 20:01
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:49
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть малину

Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Наука

Учеными обнаружено новое свойство света

Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
Обновлено в 02:31
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Происшествия

Землетрясение на юге Польши привело к гибели трех горняков в шахте

В январе этого года подземный толчок магнитудой 4,8, который спровоцировал обвал породы, произошел на западе Польши в районе медной шахты "Рудна".
Обновлено в 19:35
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное