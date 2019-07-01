Экономика
Проблема обманутых дольщиков «не теряет своей остроты»REGNUM 07:50
Как сообщало ИА REGNUM, новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан начали действовать в России с 1 июля 2019 года. Теперь застройщики должны собирать деньги дольщиков на специальные эскроу-счета.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ирина Круг почтила память убитого 17 лет назад супруга
Обновлено в 09:41
Происшествия
Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной
Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Общество
Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях
Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43
Авто
Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах
Немного старше оказались подержанные машины на самом крупном по объему вторичном рынке – в Центральном ФО, где их средний возраст составил 10,5 года.
Обновлено в 03:04
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не везде
Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.
Обновлено в 03:27
Экономика
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
Все нацпроекты в конечном итоге предусматривают устойчивый рост реальных доходов граждан РФ, потому что направлены на повышение уровня жизни россиян, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:10
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Технологии
VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Петербурге напали на начальника штаба Навального
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Волгограде трех человек признали виновными в обрушении дома
Взрыв газа произошел в жилом доме №60 по Университетскому проспекту в Волгограде 16 мая 2017 года.
Обновлено в 10:52
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
Зеленский сообщил о попытке срыва переговоров по Донбассу
Обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является попыткой срыва переговоров по прекращению огня в регионе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:15
Наука
Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу
Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия
7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской области
7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 05:55
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика
Джазовая певица Ирина Отиева призвала прекратить пиар Нино Катамадзе
Песков предположил, что грузинская певица многого не знает в плане политики.
Обновлено в 10:25
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева объяснила обстоятельства резкого похудения
Перемены в образе Утяшевой получились настолько резкими, что многие ее поклонники просто не могут оценивать их объективно, и Утяшева получает массу критики.
Обновлено в 04:12
Авто
GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Продюсер обвинила Шепелева в продаже снимков с больной Фриске
Продюсер Олеся Сазыкина, которая долгое время работала с группой «Блестящие» и с Жанной Фриске заявила, что муж звезды, телеведущий Дмитрий Шепелев, продавал снимки со своей больной женой журналистам.
Обновлено в 06:45
Экономика
X5 Retail Group и Hoff запустили формат «магазин в магазине»
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и одна из крупнейших в стране сетей гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff запустили проект «магазин в магазине».
Обновлено в 09:39
Происшествия
В Нижневартовске загорелся жилой дом
Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 09:49