Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительстваВзгляд.ру 01:45
Сами девелоперы будут строить на банковские кредиты, а деньги дольщиков смогут получить только после сдачи квартир. По новым правилам, с 1 июля застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
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