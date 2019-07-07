8 июля вступает в силу указ российского лидера Владимира Путина, который временно запрещает прямое авиасообщение между Россией и Грузией.

Вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией

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