Энергетика
Вступил в силу запрет на экспорт топлива на УкраинуРИА Новости 02:31
С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Как следует из постановления правительства, прямогонный и товарный бензин, дизельное топливо, пропан, бутан и прочие сжиженные газы можно поставлять на Украину только по разрешению Минэкономразвития.
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Минэкономики составило список компаний для поставок нефтепродуктов и угля на Украину
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