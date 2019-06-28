Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силуРБК 03:44
В России ужесточена уголовная ответственность за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине нетрезвых водителей. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 17 июня, согласно законодательству, он вступил в силу через десять дней после его публикации.
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с чего всё началось
Вступающие в силу изменения в УК касаются статьи 264. Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир), его здоровью нанесен тяжкий вред, суд вправе назначить наказание в виде тюремного срока от трех до семи лет.Коммерсантъвчера в 13:11
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Политика
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Политика
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Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
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Авто
Китайский пикап JAC T6 появится в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
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Общество
Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»
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Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Пропавшего в Башкирии 7-летнего мальчика нашли мертвым
Обновлено в 04:17
Общество
Утвержден список животных, запрещенных к содержанию в РФ
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Обновлено в 03:55
Общество
Прокуратура потребовала убрать латинские буквы с герба Черняховска
Прокурор города Черняховска Калининградской области через суд требует от местной администрации привести герб муниципального образования в соответствие с требованиями закона, а именно, убрать латинские буквы, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 05:33
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СК задержал топ-менеджера «Рольфа»
Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.
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Обновлено в 06:41
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Ранее на сайте аэропорта появилась информация о том, что участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.
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Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
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Путин пообщался с Меркель на саммите G20
Президент России Владимир Путин в кулуарах G20 переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
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В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
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Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
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Путин подписал закон о защите прав дольщиков
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Футбол
«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупом
Обновлено в 03:53
Происшествия
В МАК назвали причину крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено вчера в 12:16