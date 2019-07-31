Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулахLenta.ru 19:26
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:22, Ашберн
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Транспорт
В подтопленном Тулуне закрыли федеральную трассу «Сибирь»
Как сообщается на сайте городской администрации, ограничения действует для всех видов транспорта.
Обновлено в 00:05
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Наука
Против рака последней стадии найдено эффективное лекарство
Обновлено в 06:10
Общество
В Москве 30 июля стало самым холодным днём месяца
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что 30 июля в Москве стало самым холодным днём с начала месяца.
Обновлено в 14:59
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
Кличко записал видеообращение к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 17:19
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Наука
Палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического «ктулху»
Ученые обнаружили в Канаде останки еще одного странного морского существа, похожего на "Ктулху" из рассказов Лавкрафта.
Обновлено в 19:15
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 18:37
Кино
В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»
В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Политика
Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ
Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ.
Обновлено вчера в 17:13
Баскетбол
Тимофей Мозгов подпишет однолетний контракт с «Химками»
Экс-центровой ряда клубов НБА, баскетболист сборной России Тимофей Мозгов подпишет контракт с «Химками», сообщают Известия со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Волочкова напивается на частной вилле в Греции
Волочкова напивается на частной вилле в Греции Балерина отправилась на заслуженный отдых.
Обновлено в 07:43
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Политика
Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок
Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.
Обновлено в 18:05
Происшествия
В МВД рассказали о митингующих, вооруженных молотками и ножами
По словам заместителя начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве Александра Половинки, многие участники протестной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в столице 27 июля, заранее подготовились к силовому сценарию, прихватив с собой молотки и ножи.
Обновлено в 19:28
Здоровье
Главный детский кардиолог Подмосковья провела прием в Серпухове
В детской поликлинике №1 сегодня, 30 июля, состоялся прием главного детского кардиолога Московской области, руководителя педиатрического отделения МОКДЦД Альфии Дроздовой.
Обновлено в 15:09
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Транспорт
Минтранс заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»
Московский аэропорт «Шереметьево» окончательно стабилизировал ситуацию с выдачей багажа.
Обновлено в 13:32
Теннис
Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Вашингтоне
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Бьорном Фрэтэнджело во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице США — Вашингтоне.
Обновлено в 19:09