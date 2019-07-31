В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.

Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

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