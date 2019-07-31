Экономика

В России вступает в силу закон об ипотечных каникулахBFM.ru 17:16

Закон об ипотечных каникулах вступает в силу 31 июля, сообщает ТАСС. Теперь заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут приостановить обслуживание ипотечного кредита на шесть месяцев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы

РБК19:39

Законы августа: льготы по ипотеке, прибавка к пенсии, защита жилья

Российская газета20:30

C 31 июля россияне могут воспользоваться правом на ипотечные каникулы

ИА СИА-Прессвчера в 03:56

В России вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»

РИА Новости17:00

Заемщикам представят больше информации при получении ипотеки

Сибдом05:19

Кому положены «ипотечные каникулы»?

Комсомольская правдавчера в 07:35

Закон об «ипотечных каникулах» вступил в силу

Интерфакс17:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Политика

В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ

Обновлено в 16:05
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержан

Обновлено в 14:27
Политика

Болтон подтвердил, что США выйдут из ДРСМД

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на форуме фонда «Молодая Америка», сказал, что США официально выйдут из Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в среду, 2 августа.
Обновлено в 21:13
Футбол

«Палмейрас» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Адриано

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» подписал контракт с нападающим московского «Спартака» Луисом Адриано.
Обновлено в 14:31
Политика

Организаторы отозвали заявку на проведение митинга 3 августа в Москве

Либертарианская партия России отозвала заявку на проведение митинга 3 августа.
Обновлено в 08:14
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых диджеев мира

Самыми высокооплачиваемыми диджеями 2019 года по версии Forbes стали Эндрю Таггарт и Алекс Полл — дуэт The Chainsmokers, который заработал 46 млн долларов.
Обновлено в 11:56
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Московским полицейским приказали изменить данные в соцсетях

Обновлено в 14:45
Политика

США отказались участвовать в «нормандском формате»

Бессмертный отметил, что реакция внешнеполитического ведомства США, по его мнению «была абсолютно конкретной» – Вашингтон «дал понять», что «спецпредставителя на Украине достаточно», передает РИА «Новости».
Обновлено в 18:28
Политика

Определены сроки уничтожения Украины

Как заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne, Украина может перестать существовать уже через три года из-за политических экспериментов.
Обновлено в 03:00
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено вчера в 09:06
Здоровье

В психоневрологическом интернате пос. Эльбан частично снят карантин

В психоневрологическом интернате пос. Эльбан Амурского района 30 июля частично снят карантин, который был установлен в связи со вспышкой кишечной инфекции.
Обновлено в 04:05
Путешествия

Десятки россиян погибли в Анталье с начала года

С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан.
Обновлено в 04:38
Авто

Nissan намерен сократить производственные мощности на 10%

Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Командующий ТОФ встретился во Владивостоке с делегацией ВМС Филиппин

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во Владивостоке провел встречу с делегацией Военно-морских сил Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено вчера в 08:56
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Авто

Объявлена российская стоимость кроссовера Changan CS35 Plus

Обновлено в 12:07
Транспорт

Минтранс заявил о стабилизации ситуации с багажом в «Шереметьево»

Московский аэропорт «Шереметьево» окончательно стабилизировал ситуацию с выдачей багажа.
Обновлено в 13:32
Наука

Геном дракона Комодо рассказывает историю развития

Как только ученые получили последовательность, они использовали вычислительные инструменты, чтобы сравнить ее с другими рептилиями и посмотреть, что делает геном дракона Комодо уникальным.
Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено в 09:53
Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено вчера в 01:15
Экономика

S7 раскрыла экономический эффект от блокчейна

Продажи идут через подключившихся к системе расчетов блокчейн новых агентов, ранее не работавших с S7, а также тех, кто раньше уже работал с авиаперевозчиком через посредника и теперь подключился к блокчейн-расчетам напрямую, поясняет замдиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин.
Обновлено в 13:55
Общество

Дым от пожаров в Сибири не дойдет до Москвы, выяснили в Росгидромете

Обновлено в 06:36
Кино

Дочь Брюса Ли раскритиковала Тарантино за показанный образ ее отца

Фильм «Однажды в Голливуде» вышел в прокат в США на прошлой неделе, собрав за первый уикенд 40 миллионов долларов.
Обновлено в 14:31
Кино

В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»

В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Политика

Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Наука

Ученые применят CRISPR для восстановления зрения

Ученые намерены использовать технологию CRISPR в целях восстановления зрения людей, страдающих от наследственной слепоты.
Обновлено 28 июля в 22:45
Футбол

Чемпион Англии в составе «Лестера» Окадзаки перешел в «Малагу»

Обновлено в 10:53
Музыка

Вилли Вонка под Леди Гагу. Диджей меняет саундтрек в известных фильмах, и получается что-то мозголомающее

«Маска» под британскую панк-рок-группу The Clash, «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» под Леди Гагу.
Обновлено в 21:00
Главное