Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силуГТРК Регион-Тюмень 08:56
Ипотечные каникулы не обойдутся заёмщику даром, но это возможность выиграть время и сберечь нервы.
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Политика
Кличко записал видеообращение к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 17:19
Происшествия
На Коломяжском проспекте насмерть сбили человека
Обновлено в 18:53
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 18:37
Происшествия
Задержан начальник Приморского уголовного розыска
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Несмотря на санкции американцев, Huawei показала рост доходов
Huawei в первой половине текущего года зафиксировала существенное увеличение объема доходов от продаж произведенных компанией гаджетов и технологического оборудования, сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на представленный корпоративный отчет.
Обновлено в 14:04
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Транспорт
Трассу «Сибирь» снова перекрыли из-за паводка
Сегодня с 5:30 в Иркутской области снова перекрыли участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Болгария ратифицировала договор о покупке F-16 Block 70 у США
Несмотря на вето президента Болгарии Румена Радеева, сегодня, 30 июля, в стране вступили в силу законы о ратификации договоров о покупке многоцелевых истребителей F-16 Block 70 у США, а также о приобретении необходимого оборудования для них и актуализации государственного бюджета в связи с данной сделкой.
Обновлено в 11:17
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие
Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов
Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов в среду, 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 17:31
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Политика
Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок
Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.
Обновлено в 18:05
Футбол
«Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время
В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Теннис
Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Вашингтоне
Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Бьорном Фрэтэнджело во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице США — Вашингтоне.
Обновлено в 19:09
Политика
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Обновлено в 16:05
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Происшествия
В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах
По данным ведомства, огонь охватил три жилых здания и пять нежилых построек на улице Волгина.
Обновлено в 14:03
Политика
Ходорковский мог быть причастен к убийству журналистов в ЦАР – эксперт
Председатель коллегии АНО «Евразийский институт молодежных инициатив», публицист и политолог Юрий Самонкинубежден, что благодаря содействию ЦАР в следствии по делу об убийстве российских граждан у РФ появился главный подозреваемый – Михаил Ходорковский.
Обновлено в 10:12
Экономика
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Обновлено в 17:42
Политика
Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору
Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.
Обновлено в 09:12
Общество
Четверть россиян заметила ухудшение материального положения
Почти четверть (24%) россиян констатировала ухудшение в материальном положении своей семьи за последние месяцы.
Обновлено в 09:59
Футбол
Зидан: «Реал» во всех аспектах был лучше «Тоттенхэма»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от «Тоттенхэма» (0:1) в полуфинале Кубка Ауди.
Обновлено в 17:15