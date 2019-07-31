Ипотечные каникулы не обойдутся заёмщику даром, но это возможность выиграть время и сберечь нервы.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу

Политика Кличко записал видеообращение к Зеленскому Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.

Интернет В России нашли альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.

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Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Транспорт Трассу «Сибирь» снова перекрыли из-за паводка Сегодня с 5:30 в Иркутской области снова перекрыли участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь».

Политика Болгария ратифицировала договор о покупке F-16 Block 70 у США Несмотря на вето президента Болгарии Румена Радеева, сегодня, 30 июля, в стране вступили в силу законы о ратификации договоров о покупке многоцелевых истребителей F-16 Block 70 у США, а также о приобретении необходимого оборудования для них и актуализации государственного бюджета в связи с данной сделкой.

Политика Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.

Здоровье Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.

Футбол Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.

Армия и оружие Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов в среду, 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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Политика Министр по Brexit заявил, что Великобритания покинет ЕС в срок Британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли заявил главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье, что Соединенное Королевство покинет Евросоюз 31 октября вне зависимости от того, удастся ли сторонам достичь соглашения об условиях дальнейшего сотрудничества.

Футбол «Зенит» намерен объявить о трансфере Малкома в ближайшее время В Telegram-канале петербургского клуба появилась информация, что уже 30 июля клуб планирует официально объявить о трансфере 22-летнего нападающего «Барселоны» Малкома Филипе Силва де Оливейра более известного, как просто Малком.

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Теннис Медведев вышел в третий круг турнира ATP в Вашингтоне Россиянин Даниил Медведев одержал победу над американцем Бьорном Фрэтэнджело во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в столице США — Вашингтоне.

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Происшествия В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах По данным ведомства, огонь охватил три жилых здания и пять нежилых построек на улице Волгина.

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Политика Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что непосредственной угрозы для жизни и безопасности населения Сибири из-за пожаров пока нет, однако прогнозируется ухудшение ситуации.

Происшествия В Петербурге мужчина с топором напал на брокерскую контору Петербургская полиция разыскивает подозреваемого в нападении на офис финансовой организации, расположенный на площади Конституции.

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