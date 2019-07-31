В России 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для оказавшихся в трудной жизненной ситуации заёмщиков. Закон обеспечивает право взять перерыв в обслуживании кредита, без штрафных санкций со стороны банка.

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

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