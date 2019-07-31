с чего всё началось

Отдохнуть от ипотеки смогут граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Суть «ипотечных каникул» сводится к отсрочке или уменьшению размера платежей по ипотеке (на выбор заёмщика) на срок до шести месяцев.

Экономика и жизнь

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