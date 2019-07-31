Экономика
«Ипотечные каникулы» стали доступны россиянамЭкономика и жизнь вчера в 07:35
Отдохнуть от ипотеки смогут граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Суть «ипотечных каникул» сводится к отсрочке или уменьшению размера платежей по ипотеке (на выбор заёмщика) на срок до шести месяцев.
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с чего всё началось
В официальном документе под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.Областная газетавчера в 01:10
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Ипотечные каникулы и номерные знаки прямо в автосалонах: Что изменится в жизни россиян с 1 августа
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