с чего всё началось

В соответствии с новым законом граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут оформить льготный период на шесть месяцев по кредитным выплатам, сообщает 31 июля РИА Новости.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу в России

Политика США вводят санкции против главы МИД Ирана США вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Экономика Aston Martin опустился на новое дно Новый обвал, в рамках которого стоимость бумаг упала на 22 процента, связан с выходом отчетности Aston Martin.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Политика Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.

Политика Порошенко попросил у США помощи с уголовными делами на Украине, пишут СМИ Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в Стамбуле, где обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел, сообщают "Вести Украина" со ссылкой на источники.

Футбол «Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.

Политика Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.

Общество Упрощен порядок сделок с недвижимостью 31 июля вступают в силу поправки, внесенные в закон «О государственной регистрации недвижимости».

Политика Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.

Происшествия Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.

Авто Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.

Политика На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».

Наука Средневековые «Диалоги с вагиной» состарили на 200 лет Манускрипт был создан около 1300 года, что делает поэму на 200 лет старше — ранее предполагалось, что она написана в XV веке.

Политика Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы» Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.

Происшествия В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.

Политика Украинские власти подтвердили ликвидацию Киевского патриархата Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата ликвидирована и присоединена к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.

Здоровье На Колыме заблокировали счета больницы из-за миллионных долгов за ЖКХ Счета Омсукчанской районной больницы Магаданской области заблокированы из-за долга в 13 млн рублей за коммунальные услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Путешествия Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.

Технологии Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.

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Политика МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.