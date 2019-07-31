Экономика

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу в РоссииU24.news вчера в 03:58

В соответствии с новым законом граждане, находящиеся в сложной жизненной ситуации, могут оформить льготный период на шесть месяцев по кредитным выплатам, сообщает 31 июля РИА Новости.
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В официальном документе
 под "трудной жизненной ситуацией" подразумевается одно из следующих обстоятельств: регистрация в качестве безработного; получение I или II группы инвалидности; временная нетрудоспособность заёмщика сроком более 2 месяцев; уменьшение среднемесячного дохода на 30%, если выплаты по ипотеке будут превышать половину дохода; увеличение числа лиц, находящихся на иждивении, если доход заёмщика уменьшился на 20%, а выплаты по ипотеке превышают 40% дохода.
Областная газетавчера в 01:10

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Российская газетавчера в 14:56

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах

RT на русскомвчера в 11:57

Ипотечные каникулы: как заемщикам воспользоваться новой льготой

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ТАССвчера в 07:30

Что такое «ипотечные каникулы» и как их попросить у банка

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Интерфаксвчера в 09:31

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Комсомольская правдавчера в 05:38
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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