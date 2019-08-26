с чего всё началось

Ограничительные меры связаны с так называемым "делом Скрипалей" и обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в нарушении закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его боевого применения. Это уже второй пакет санкций США, введенный в отношении России в рамках "дела Скрипалей".

Экономика Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения» Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.

Происшествия Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским Авария с участием режиссера Игоря Хомского произошла из-за того, что кинематографист вдвое превысил скорость и не справился с управлением.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Находке В Находке в Приморском крае в одном жилом доме произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Происшествия В ДТП на Кольцевой дороге Петербурга пострадали четыре человека В результате столкновения двух машин на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кронштадта в понедельник утром пострадали четыре человека.

Экономика Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75% «По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Происшествия Двух российских пограничников задержали в Литве В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.

Политика Лидеры G7 решили отказать России В сообщениях СМИ говорится, что лидеры G7 выступили за усиление координации с Россией.

Происшествия Фигуранты дела о беспорядках Беглец и Подкопаев признали вину Фигурант дела о массовых беспорядках по итогам акции 27 июля Данила Беглец признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии, сообщила «Медиазоне» его супруга Диана.

Происшествия Росгидромет: после ЧП радиоактивные изотопы найдены под Северодвинском Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подтвердила, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском стало облако радиоактивных инертных газов — оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, передает «Интерфакс».

Происшествия В Сочи мужчина получил 22 года колонии за убийство пятилетней девочки Краснодарский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима 30-летнего гражданина Азербайджана, который изнасиловал и убил пятилетнюю дочь сожительницы в Сочи, а тело ребенка спрятал и объявил девочку пропавшей, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Происшествия По делу Абызова арестовали имущество на 27 млрд рублей В рамках возбуждённого дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы имущество, недвижимость и денежные средства на сумму более 27 млрд рублей.

Политика Медведев назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю Одним из главных условий, которые должны рассматриваться при обсуждении вопроса возможного перехода России на четырехдневную рабочую неделю, является сохранение размеров зарплат работников.

Авто В Сети вспомнили про полноприводную «Волгу» ГАЗ Командор Хотя в основе ГАЗ «Командор» лежит платформа ГАЗ-24-95, которая являет собой симбиоз «Волги» и УАЗа, «Командор» — это куда более современная и технологичная машина.

Политика Трамп заявил о готовности Китая к торговым переговорам Американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители официального Пекина прошлой ночью связывались с торговыми представителями США, чтобы выразить желание возобновить переговоры по вопросам экономического характера, сообщает агентство Рейтер.

Армия и оружие Китай призвал США прекратить провоцировать новую гонку вооружений Китайское правительство призвало Соединённые Штаты выполнять обязательства в рамках международного режима ограничения вооружений и перестать провоцировать новую гонку вооружений, заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.

Финансы Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.

Происшествия Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.

Здоровье Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона Замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что препарат не входит в обязательный ассортимент аптек, поэтому каждая решает самостоятельно, сколько его приобретать.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Происшествия В центре Киева из гранатомёта обстреляли здание В центре Киева неизвестные в ночь на 26 августа обстреляли из гранатомёта здание, принадлежащее компании «Мостострой».