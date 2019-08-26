Политика
Российская газетаВступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Ограничительные меры связаны с так называемым "делом Скрипалей" и обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в нарушении закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его боевого применения. Это уже второй пакет санкций США, введенный в отношении России в рамках "дела Скрипалей".
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Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Происшествия
Бывший страховщик полицейских подал иск к МВД на 611,9 млн рублей
ООО "Центральное общество" (ранее "Центральное страховое общество", ЦСО) подало в Арбитражный суд Москвы иск к МВД на 611,9 млн рублей, говорится в материалах суда.
Интерфакс 07:37
Общество
Москвичей предупредили о первых заморозках
В второй половине следующей недели жителей Москвы ждет похолодание. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Мослента вчера в 01:40
Происшествия
Двух российских пограничников задержали в Литве
В Литве были задержаны два вооруженных сотрудника погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал LNK.
Газета.Ru 04:15
Политика
В Кремле оценили предложение Трампа вернуть Россию в G8
В Кремле не считают провокацией призыв президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G7, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:35
Футбол
Черчесов объяснил, чем Дзюба лучше Чалова
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал невызов нападающего ЦСКА Фёдора Чалова на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
RT на русском 08:00
Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
Medical Note 01:08
Происшествия
В Новочеркасске младенец умер после удара о потолочный вентилятор
По данным следствия, 17 августа в одном из ресторанов Новочеркасска 34-летний мужчина подбросил ребенка, но слишком сильно - девочка ударилась о потолочный вентилятор и упала на пол.
Российская газета 08:10
Происшествия
Самолет ВВС Испании упал в Средиземное море
РИА Новости 05:15
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Авто
Бэтмобиль BMW 3.0 CSL 1974 года продадут на аукционе
Если вы приверженец BMW и у вас есть свободные денежные средства на счете, это ваш шанс приобрести одну из самых знаковых моделей бренда - это «Batmobile» 1974 3.0 CSL.
32CARS.ru 04:47
Политика
Валерия Касамара отказалась от дебатов с Любовью Соболь
Зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, проректор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Валерия Касамара отказалась от проведения дебатов с незарегистрированным кандидатом Любовью Соболь, об этом Касамара сообщила в своем Telegram-канале.
Ведомости 08:38
Политика
Путин и Эрдоган проведут переговоры на МАКС-2019
РИА Новости 06:31
Общество
На авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском ожидается 500 тыс. человек
В пресс-службе главы региона отмечают, ожидается, что МАКС посетят 500 тысяч человек.
Интерфакс - Россия 07:27
Армия и оружие
Вариант «РСЗО» из РПГ-7 – некоторые аспекты появления и использования
«Военное обозрение» решило изучить причины появления установки и ее аналогов, а также то, где и при каких обстоятельствах они появлялись.
Военное обозрение 06:56
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
Президент Франции отреагировал на реплику президента Бразилии Жаира Болсонару, который в социальной сети посмеялся над внешностью его жены.
РБК 08:36
Политика
Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора
Французский лидер Эммануэль Макрон подарил лидерам стран G7 наручные часы из пластика, выловленного в океанах.
Газета.Ru 06:24
Политика
В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале
В Кремле обратили внимание на ситуацию с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, этим вопросом занимаются министерство здравоохранения РФ, а также региональные и областные власти, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:07
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные прокатились на «летающих» танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Соответствующие кадры появились в Сети.
ФАН вчера в 12:33
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Шоу-бизнес
Ксения Раппопорт развелась с мужем
Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Политика
Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Политика
«Известия»: Норвегия хочет проверить Севморпуть на экологичность
ТАСС вчера в 23:30
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на японский вулкан Фудзи
В консульском отделе посольства РФ в Японии сказали, что пока информация от японской полиции к ним не поступала.
Говорит Москва 08:30
Политика
В партии Порошенко рассказали о составе будущей коалиции в Раде
Избранный депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Артур Герасимов в эфире телеканала «Прямой» заявил, что в состав коалиции в украинском парламенте войдут партии «Слуга народа», «Батькивщина» и «Голос».
RT на русском 08:02
Армия и оружие
В России началось производство ракетоносца ПАК ДА
Российские предприятия начали производство перспективного ракетоносца ПАК ДА.
Российская газета 03:07
Культура
На Алтае представили реконструкцию легендарного боя на берегах Днепра
Помимо Великой Отечественной войны, на фестивале представили эпоху раннего средневековья «Вольные викинги».
КП - Барнаул вчера в 05:14
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии
Президент Владимир Путин предложил парламенту Ингушетии – народному собранию – три кандидатуры на пост главы республики.
Ведомости 08:13
Общество
Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин
По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.
Коммерсантъ 02:04