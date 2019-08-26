Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»Российская газета 02:11

Ограничительные меры связаны с так называемым "делом Скрипалей" и обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в нарушении закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его боевого применения. Это уже второй пакет санкций США, введенный в отношении России в рамках "дела Скрипалей".
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