Политика

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске РадыГазета.Ru 01:11

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости". Указ был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".
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Указ Зеленского о проведении досрочных выборов в Раду вступил в силу

РБК01:28

Указ Зеленского о роспуске Рады и выборах 21 июля вступил в силу

ТАСС01:40

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

RT на русском01:33

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

РИА Новости01:29

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Коммерсантъ02:02

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Вести.Ru01:27

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Газета.Ru01:11
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Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Технологии

Раскрыты условия работы модераторов порно

PornHub не раскрывает детали работы своих модераторов, однако, по словам автора Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николая Чумакова, объявления о поиске модераторов для PornHub можно найти на небольших сайтах-аналогах Headhunter, где размещаются предложения о подработке на непродолжительное время.
Обновлено в 02:32
Гаджеты

У Huawei подготовлена замена для Windows и Android

В Huawei предвидели нынешние события несколько лет назад, когда в недрах компании началась работа по созданию собственной мобильной ОС, основанной на Linux (Android, если что, тоже на нем основан).
Обновлено в 03:32
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка

В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова

В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
Обновлено в 03:00
Технологии

Google предупреждает о проблемах с индексацией нового контента

Разработчики из Google опубликовали сообщение в сети Twitter, согласно которому в настоящее время в работе поисковой системы наблюдаются проблемы с индексацией нового контента.
Обновлено в 03:13
Политика

Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом

Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Единоборства

Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена

Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:48
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Общество

О чем расскажет день Симона: народные приметы на 23 мая

В народном календаре наступил Симонов день или день Симона Зилота. Именно так называли наши предки 23 мая, и отправлялись искать клад.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика

Apple в девятый раз возглавил рейтинг самых дорогих брендов Forbes

Apple уже девятый раз подряд возглавляет ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 03:41
Общество

Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ

Обновлено в 01:45
Политика

The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком

Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Технологии

Построена гигантская электротурбина из конструктора LEGO

Мощность станции составляет 258 мегаватт, в конструкцию входит гигантская ветряная турбина, собранная целиком из конструктора LEGO.
Обновлено вчера в 08:16
Кино

Появились фото со съемок новых «Звездных войн»

В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено вчера в 16:44
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика

Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР

Обновлено вчера в 22:35
Общество

Жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере

Обновлено вчера в 10:58
Общество

Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников

Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Осужденный за взятки брянский экс-чиновник Поспелов не разжалобил суд

В ноябре 2018 года суд приговорил экс-руководителя на 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и на 3 года лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Китае казнят зарезавшего двух школьников шизофреника

В Китае приговорили к смертной казни мужчину, убившего двух школьников.
Обновлено в 01:47
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Хоккей

Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 21 мая в 16:29
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 17:34
Политика

На Порошенко завели второе уголовное дело

Ранее на бывшего президента Украины Петра Порошенко завели уголовное дело по факту возможной государственной измены.
Обновлено вчера в 09:55
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