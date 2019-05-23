Вступил в силу указ Зеленского о роспуске РадыГазета.Ru 01:11

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости". Указ был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

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