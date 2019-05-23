Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске РадыГазета.Ru 01:11
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости". Указ был опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер".
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Технологии
Раскрыты условия работы модераторов порно
PornHub не раскрывает детали работы своих модераторов, однако, по словам автора Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николая Чумакова, объявления о поиске модераторов для PornHub можно найти на небольших сайтах-аналогах Headhunter, где размещаются предложения о подработке на непродолжительное время.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
У Huawei подготовлена замена для Windows и Android
В Huawei предвидели нынешние события несколько лет назад, когда в недрах компании началась работа по созданию собственной мобильной ОС, основанной на Linux (Android, если что, тоже на нем основан).
Обновлено в 03:32
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка
В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова
В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
Обновлено в 03:00
Технологии
Google предупреждает о проблемах с индексацией нового контента
Разработчики из Google опубликовали сообщение в сети Twitter, согласно которому в настоящее время в работе поисковой системы наблюдаются проблемы с индексацией нового контента.
Обновлено в 03:13
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Единоборства
Дисквалификация бойцов UFC из команды Хабиба Нурмагомедова сокращена
Спортивная комиссия штата Невада приняла решение уменьшить срок дисквалификации российских бойцов смешанного стиля (ММА) Зубайры Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:48
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Общество
О чем расскажет день Симона: народные приметы на 23 мая
В народном календаре наступил Симонов день или день Симона Зилота. Именно так называли наши предки 23 мая, и отправлялись искать клад.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика
Apple в девятый раз возглавил рейтинг самых дорогих брендов Forbes
Apple уже девятый раз подряд возглавляет ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира.
Обновлено в 03:41
Общество
Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ
Обновлено в 01:45
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком
Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Технологии
Построена гигантская электротурбина из конструктора LEGO
Мощность станции составляет 258 мегаватт, в конструкцию входит гигантская ветряная турбина, собранная целиком из конструктора LEGO.
Обновлено вчера в 08:16
Кино
Появились фото со съемок новых «Звездных войн»
В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено вчера в 16:44
Общество
Количество овощей с нитратами в России выросло
Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере
Обновлено вчера в 10:58
Общество
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников
Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Осужденный за взятки брянский экс-чиновник Поспелов не разжалобил суд
В ноябре 2018 года суд приговорил экс-руководителя на 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей и на 3 года лишил права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Китае казнят зарезавшего двух школьников шизофреника
В Китае приговорили к смертной казни мужчину, убившего двух школьников.
Обновлено в 01:47
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Хоккей
Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 21 мая в 16:29
Политика
В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР
Обновлено вчера в 17:34
Политика
На Порошенко завели второе уголовное дело
Ранее на бывшего президента Украины Петра Порошенко завели уголовное дело по факту возможной государственной измены.
Обновлено вчера в 09:55