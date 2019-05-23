Политика

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силуРИА Новости 01:29

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу. "Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года", — добавляется в тексте документа.
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Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

Коммерсантъ02:02

На Украине опубликовали проект указа о роспуске Верховной Рады

Snob.ruвчера в 18:24

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

RT на русском01:33

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

РИА Новости01:29

Указ Зеленского о проведении досрочных выборов в Раду вступил в силу

РБК01:28

Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады

Газета.Ru01:11

Указ Зеленского о роспуске Рады и выборах 21 июля вступил в силу

ТАСС01:40
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На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

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Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
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Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова

Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
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Футбол

После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
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Общество

На Москву надвигается резкое похолодание

Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
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Обновлено в 05:41
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Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
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Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%

Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
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Независимые АЗС России предупредили о росте цен на бензин

Представители независимых АЗС России написали письмо, в котором предупредили заместителя председателя правительства Дмитрия Козака о возможном росте цен на бензин.
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
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Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
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