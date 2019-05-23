Политика
Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силуРИА Новости 01:29
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу. "Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года", — добавляется в тексте документа.
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Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
В продаже новый кроссовер Renault Arkana появится летом этого года.
Обновлено в 06:20
Общество
«Последний звонок» прозвенел в школе № 7
В школе №7 мероприятие "Последний звонок" как всегда прошло на высоте.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Китаец обманул Apple, обменяв 1,5 тысячи подделок на настоящие iPhone
Гражданин Китая, проживающий в США, смог обмануть корпорацию Apple на 895 тысяч долларов.
Обновлено в 04:50
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Политика
The Times: Мэй готовится объявить об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в пятницу, 24 мая, объявить об отставке.
Обновлено в 01:14
Политика
Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
После завершения сезона Бакаев вернется в «Спартак»
Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев заявил, что вернется в московский «Спартак» по окончании текущего сезона РПЛ.
Обновлено в 06:30
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
«Яндекс» запустил «облачные рестораны»
«Яндекс» запускает сеть «облачных ресторанов» – совместный проект «Яндекс.Еды», «Яндекс.Шефа», «Яндекс.Такси» и обычных ресторанов, рассказал директор по продуктам интернет-компании Дмитрий Степанов на ежегодной конференции компании Yet another Conference (YAC).
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода
Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
Спорт
Российские биатлонистки могут принять участие в Неделе моды
Обновлено в 05:14
Политика
МВД предложило ввести новую должность в школах
Замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД Игорь Морозов заявил, что введение должности замдиректора по безопасности в школах могло бы решить проблему насилия в учебных заведениях.
Обновлено в 05:34
Политика
Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Финансы
Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%
Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Энергетика
Независимые АЗС России предупредили о росте цен на бензин
Представители независимых АЗС России написали письмо, в котором предупредили заместителя председателя правительства Дмитрия Козака о возможном росте цен на бензин.
Обновлено в 04:39
Политика
В эфире Би-би-си появится программа «Вечер с Владимиром Путиным»
Обновлено вчера в 07:51
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика
Зеленский ждет от главы Генштаба замены советских стандартов западными
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главы Генштаба ВС Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
Обновлено в 05:20
Экономика
Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes
Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12