Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силуRT на русском 01:33

Указ украинского лидера Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер» . Как сообщает Интерфакс-Украина, таким образом этот документ вступил в силу.

Указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу

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