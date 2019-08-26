Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»Российская газета 02:11
Ограничительные меры связаны с так называемым "делом Скрипалей" и обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в нарушении закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его боевого применения. Это уже второй пакет санкций США, введенный в отношении России в рамках "дела Скрипалей".
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Шоу-бизнес
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Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами стран G7 из-за России
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Политика
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Как сообщало ИА REGNUM, о готовности к диалогу с США по торговым вопросам ранее заявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Наука
Ученые выяснили, какая еда резко увеличивает раковую опухоль
Исследователи из Массачусетского университета (США) пришли к выводу, что приготовленная в масле пища за короткий промежуток способна увеличить размер злокачественной опухоли в два раза, передает Medicalxpress.Опыты с грызунами показали, что присутствие в рационе жареных в масле продуктов усиливает воспаление толстой кишки и провоцирует быстрый рост опухолей.
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Кино
Жерар Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»
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Обновлено 24 августа в 11:20
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Что важно для здоровья ребёнка в школе, пояснил Роспотребнадзор
Советы, как защитить здоровье ребёнка в школе, опубликованы 26 августа пресс-службой Роспотребнадзора.
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Культура
Мамонов сообщил о своем состоянии после инфаркта
Накануне, 25 августа, жена музыканта Ольга Мамонова сообщила, что он находится в реанимации в стабильном состоянии.
Обновлено в 03:22
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Роббен: «Коутиньо решит исход многих игр „Баварии“»
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен оценил перспективы новичка команды Филиппе Коутиньо, а также признался, что является поклонником игры полузащитника мюнхенцев Томаса Мюллера.
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Культура
Олега Меньшикова экстренно госпитализировали
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Обновлено 24 августа в 17:06
Происшествия
Росгидромет нашел радиоактивные изотопы после ЧП под Северодвинском
Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) нашли в пробах после взрыва на военном полигоне под Северодвинском радиоактивные изотопы стронция, бария и латана.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Калужский губернатор прокомментировал убийство ветерана в регионе
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что убийца 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны заслуживает высшей меры наказания.
Обновлено в 02:51
Общество
Прокуратура потребовала лишить родительских прав еще одну пару за акцию протеста
В начале августа московская прокуратура потребовала лишить родительских прав супругов Дмитрия и Ольгу Проказовых за участие в акции 27 июля с сыном.
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Здоровье
В Уфе врачи удалили пациенту гигантскую опухоль печени
В Уфе врачи ГКБ №3 Демского района провели сложнейшую операцию на печени.
Обновлено в 02:43
Кино
Режиссер Александр Велединский: давления, цензуры никогда не испытывал
"В Кейптаунском порту" — новый фильм создателя кинокартин "Географ глобус пропил" и "Живой", сценариста сериалов "Дальнобойщики" и "Бригада" Александра Велединского — выходит в российский прокат 29 августа.
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Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
Обновлено в 01:57
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
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Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сегодня в Челябинске успешно защитил свой титул, одержав досрочную победу над Энтони Ярдом.
Обновлено 24 августа в 15:46
Экономика
Лермонтовский ГМЗ более чем втрое увеличил объемы отгрузки продукции
Градообразующее предприятие города Лермонтов в Ставропольском крае - Гидрометаллургический завод (ГМЗ) - увеличил объемы отгрузки продукции за одну смену с 300 до 1 тыс. 111 т. Этого удалось добиться за счет оптимизации внутризаводской логистики и процессов отгрузки-погрузки, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Обновлено в 03:54
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Комличенко оформил покер в чемпионате Чехии
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Обновлено вчера в 13:00
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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег у россиян
Обман заключается в том, что мошенники звонят интересующимся инвестициями россиянам и представляются от имени того или иного известного эксперта, тем самым вызывая доверие у собеседника.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
В Симферополе пошёл под снос ТЦ «Куб»
В Симферополе, сегодня, 26 августа, ранним утром стартовал долгожданный снос торгового центра «Куб» в районе Куйбышевского рынка.
Обновлено вчера в 23:35
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание Мостостроя
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено вчера в 06:23
Здоровье
В Нижнем Тагиле уволились все хирурги
В Нижнем Тагиле Свердловской области сложилась чрезвычайная ситуация - из двух хирургических отделений ЦГБ №1 уволились все хирурги.
Обновлено 23 августа в 11:30
Политика
Трамп отказался встречаться с главой МИД Ирана на саммите G7
Президент США Дональлд Трамп решил не встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице.
Обновлено в 04:06