Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»Российская газета 02:11

Ограничительные меры связаны с так называемым "делом Скрипалей" и обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в нарушении закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его боевого применения. Это уже второй пакет санкций США, введенный в отношении России в рамках "дела Скрипалей".
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США активировали новый пакет санкций по «делу Скрипалей»

Московский Комсомолец03:01

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Вступает в силу второй пакет антироссийских санкций, которые вводят Соединённые Штаты из-за дела Скрипалей

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Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен оценил перспективы новичка команды Филиппе Коутиньо, а также признался, что является поклонником игры полузащитника мюнхенцев Томаса Мюллера.
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Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург

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Президент США Дональлд Трамп решил не встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице.
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