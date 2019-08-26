Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»Российская газета 02:11
Ограничительные меры связаны с так называемым "делом Скрипалей" и обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в нарушении закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его боевого применения. Это уже второй пакет санкций США, введенный в отношении России в рамках "дела Скрипалей".
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с чего всё началось
Второй пакет санкций США в отношении России в связи с делом об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вступил в силу с 26 августа.Daily Storm01:32
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