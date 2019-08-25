Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу

Религия Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.

Космос «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.

Общество В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.

Политика Депутат отреагировал на новые санкции США против России Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев прокомментировал новый пакет санкций, который был введен Соединенными Штатами против России.

Наука Создан тест для определения срока жизни человека по анализу крови Ученые из Германии разработали технологию, позволяющую с вероятностью более 80% определить умрет ли человек в ближайшие 10 лет.

Футбол Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.

Общество Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.

Происшествия В Японии началось второе извержение вулкана Асама В Японии второй раз за месяц началось извержение вулкана Асама.

Финансы Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.

Авто В Сети показали огромный УАЗ по прозвищу «Малыш» Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».

Политика В «Единой России» предложили обязать всех кандидатов собирать подписи Один из собеседников опасается, что такая инициатива может ослабить связь кандидатов по одномандатным округам с партией и вывести малые партии на равные позиции с парламентскими.

Армия и оружие На Камчатке атомные подлодки вышли в море под прикрытием В камчатском городе Вилюйске - главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - прошло учение по скрытному и безопасному выводу двух атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования.

Футбол «Реал Сосьедад» добился победы благодаря голу Эдегора Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мартин Эдегор.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.

Общество Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.

Политика Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.