Политика

Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силуКоммерсантъ вчера в 21:11

Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
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