Политика
Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силуКоммерсантъ вчера в 21:11
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
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Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые станет матерью
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Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
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Экипаж «Союза МС-13» перестыковал корабль с одного модуля Международной космической станции (МКС) на другой.
Обновлено в 00:54
Общество
В Красноярском крае за выходные потушили 55 лесных пожаров
Обновлено в 00:21
Политика
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
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Общество
В Роскачестве рассказали, как спасти ребенка от кибербуллинга
Отмечается, что две трети российских детей подросткового возраста, 70 процентов, становились жертвами или участниками интернет- травли.
Обновлено в 01:00
Политика
Депутат отреагировал на новые санкции США против России
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев прокомментировал новый пакет санкций, который был введен Соединенными Штатами против России.
Обновлено в 01:20
Политика
СПЧ подготовил два варианта амнистии по случаю 75-летия Победы
Подготовку поручили двум постоянным комиссиям СПЧ.
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Наука
Создан тест для определения срока жизни человека по анализу крови
Ученые из Германии разработали технологию, позволяющую с вероятностью более 80% определить умрет ли человек в ближайшие 10 лет.
Обновлено 24 августа в 06:21
Футбол
Пять команд лидирующей группы РПЛ набрали одинаковое количество очков
В результате пять клубов набрали 14 очков по итогам семи туров чемпионата.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Японии началось второе извержение вулкана Асама
В Японии второй раз за месяц началось извержение вулкана Асама.
Обновлено вчера в 11:36
Финансы
Фондовые рынки Китая упали на эскалации торговой войны с США
Основные фондовые индексы Китая открылись падением на фоне эскалации торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:25
Авто
В Сети показали огромный УАЗ по прозвищу «Малыш»
Российский энтузиаст собрал вездеход на базе ГАЗ-66. Автолюбитель из России создал проект под названием УАЗ «Малыш».
Обновлено вчера в 07:26
Политика
В «Единой России» предложили обязать всех кандидатов собирать подписи
Один из собеседников опасается, что такая инициатива может ослабить связь кандидатов по одномандатным округам с партией и вывести малые партии на равные позиции с парламентскими.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
Появились живые фото умных часов Fitbit Versa 2
Обновлено вчера в 12:22
Здоровье
Ученый назвал причину распространения экзотических болезней в России
Как отметил специалист, основными переносчиками этих болезней являются комары.
Обновлено вчера в 21:26
Армия и оружие
На Камчатке атомные подлодки вышли в море под прикрытием
В камчатском городе Вилюйске - главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - прошло учение по скрытному и безопасному выводу двух атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования.
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
«Реал Сосьедад» добился победы благодаря голу Эдегора
Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мартин Эдегор.
Обновлено вчера в 12:55
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Обновлено 23 августа в 10:15
Общество
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский
Как передает РЕН ТВ, он врезался в КамАЗ на легковом автомобиле.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
В Чечне забросали камнями поезд «Петербург – Махачкала»
Обновлено в 01:22
Общество
Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
Обновлено вчера в 10:02
Происшествия
Человека выбросило в Мойку после ДТП в центре Петербурга
Человек оказался в реке Мойка в результате столкновения двух автомобилей в центре Петербурга вечером в воскресенье, 25 августа.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Норвегия намерена провести проверку Севморпути
Обновлено в 02:31