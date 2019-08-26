Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»Российская газета 02:11

Ограничительные меры связаны с так называемым "делом Скрипалей" и обвинениями Вашингтона в адрес Москвы в нарушении закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его боевого применения. Это уже второй пакет санкций США, введенный в отношении России в рамках "дела Скрипалей".
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США активировали новый пакет санкций по «делу Скрипалей»

Московский Комсомолец03:01

США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Вести.Ru01:59

Вступает в силу второй пакет антироссийских санкций, которые вводят Соединённые Штаты из-за дела Скрипалей

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Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по делу Скрипалей

РИА Новости00:45

Вступили в силу новые санкции США против России

РЕН ТВ00:09

Второй пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вступил в силу

Газета.Ru02:40
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Конструкторы Военно-промышленной корпорации "НПО машиностроения" рассматривают возможность разработки сверхлегких ракет-носителей.
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Происшествия

Главу лесного комплекса Приангарья уволили

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«Почта России» собралась открывать магазины и аптеки

"Почта России" намеревается открывать в своих отделениях центры торговли и услуг и просит выделить ей около 85 миллиардов рублей из государственного бюджета.
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Ранее пять человек погибли в результате "пьяного" ДТП под Хабаровском.
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Полиция в Гонконге применила водометы для разгона протестующих

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