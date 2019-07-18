Футбол
Встречаем гостей из столицы: ФК «Ростов» принимает «Спартак»Дон-ТР вчера в 07:24
20 июля в рамках 2-го тура розыгрыша РПЛ 2019-2020 на футбольном поле встретятся ФК «Ростов» и московский «Спартак». Матч пройдет на «Ростов Арене». Обе команды победили на старте нынешнего розыгрыша РПЛ.
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Александр Шикунов: «„Ростов“ победит „Спартак“. У Карпина более сыгранный состав»
Спорт-Экспрессвчера в 17:05
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