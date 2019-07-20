Футбол
Встречаем гостей из столицы: ФК «Ростов» принимает «Спартак»Дон-ТР 18 июля в 07:24
20 июля в рамках 2-го тура розыгрыша РПЛ 2019-2020 на футбольном поле встретятся ФК «Ростов» и московский «Спартак». Матч пройдет на «Ростов Арене». Обе команды победили на старте нынешнего розыгрыша РПЛ.
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Ростов - Спартак 20 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 2 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правдавчера в 17:00
«Ростов» — «Спартак». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч РПЛ 20 июля 2019 года
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