Футбол

Встречаем гостей из столицы: ФК «Ростов» принимает «Спартак»Дон-ТР 18 июля в 07:24

Ростов — Спартак
сегодня
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
20 июля в рамках 2-го тура розыгрыша РПЛ 2019-2020 на футбольном поле встретятся ФК «Ростов» и московский «Спартак». Матч пройдет на «Ростов Арене». Обе команды победили на старте нынешнего розыгрыша РПЛ.
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