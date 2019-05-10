Политика

Встреча с Лавровым: МИД Японии объяснил «резкие высказывания» КоноВести.Ru 11:38

Глава МИД Японии Таро Коно, который заявил, что в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Москве были допущены "резкие высказывания", вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней.
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Встреча с Лавровым: МИД Японии объяснил «резкие высказывания» Коно

Вести.Ru11:38

Встреча России и Японии в формате «2+2» пройдет в конце мая

Коммерсантъ08:59

Расхождения между Москвой и Токио по Мирному договору по-прежнему значительны, заявил министр иностранных дел Лавров

Эхо Москвы04:33

РФ и Япония продолжат работать над проблемой мирного договора

Российская газета07:13

В МИД Японии объяснили сложностями перевода слова Коно о «резких высказываниях»

ТАСС11:21

Лавров оценил возможность заключения мирного договора с Японией

RT на русском06:58

В МИД удивились словам Коно о «резких высказываниях» на встрече с Лавровым

РИА Новости09:25
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Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Политика

Соловьев ответил британцам, заявившим о «таинственной» смерти Доренко

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил журналистам британского Daily Mail, которые с намеком заявили о «загадочной» смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Стрельба произошла в мечети в Лондоне

В лондонской мечети произошла стрельба, сообщает полиция британской столицы.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»

На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
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Хоккей

Россия — Норвегия 5:0 (3-й период)

Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Политика

МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков

Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
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Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики

Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Кино

В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»

В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Германии 9 мая осквернили могилы павших советских воинов

В немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище в четверг, 9 мая.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже

Обновлено в 07:05
Политика

Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

США изучают возможность замены Турции в программе F-35 из-за С-400

Обновлено в 10:59
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Путешествия

Путин поздравил Конюхова с пересечением южной части Тихого океана

Обновлено в 09:35
Политика

Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца

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Общество

Новая подстанция скорой помощи появилась в Некрасовке

Обновлено в 10:52
Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Авто

В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4 тысячи евро

За машину 1991 года выпуска просят 4 тысячи евро, что при пересчете на российскую валюту составляет 292 тысячи рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 01:15
Экономика

Задолженность по зарплате горнякам на Украине превысила $34 млн

«На сегодня задолженность горнякам по заработной плате на государственных угольных предприятиях составляет 910 млн гривен ($34,6 млн по текущему курсу)», — написал Волынец.
Обновлено в 10:56
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Происшествия

«Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.
Обновлено вчера в 12:28
Энергетика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом

Обновлено в 11:41
Футбол

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ

В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес

Друг Сергея Доренко рассказал о последней встрече с журналистом

Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста. По его словам, 9 мая у них была встреча.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Брухунова разбежались

Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
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