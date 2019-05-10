Политика
Встреча с Лавровым: МИД Японии объяснил «резкие высказывания» КоноВести.Ru 11:38
Глава МИД Японии Таро Коно, который заявил, что в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Москве были допущены "резкие высказывания", вероятно, имел в виду, что встреча была откровенной и искренней.
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Политика
Соловьев ответил британцам, заявившим о «таинственной» смерти Доренко
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил журналистам британского Daily Mail, которые с намеком заявили о «загадочной» смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Лондоне
В лондонской мечети произошла стрельба, сообщает полиция британской столицы.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»
На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
Хоккей
Россия — Норвегия 5:0 (3-й период)
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено в 10:44
Политика
МИД Украины высказался о неявке России на трибунал по делу моряков
Международный трибунал по делу украинских моряков проходит 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Экс-солистку «Тату» Юлию Волкову перестали узнавать после пластики
Певица Юлия Волкова опубликовала у себя в инстаграме кадр, вызвавший спор у ее поклонников.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Кино
В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»
В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Германии 9 мая осквернили могилы павших советских воинов
В немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище в четверг, 9 мая.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже
Обновлено в 07:05
Политика
Лукашенко ужесточил ответственность за коррупцию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому осуждённые за коррупционные преступления не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или замену части наказания более мягким.
Обновлено в 11:11
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Политика
Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом
Сейм Латвии принял заявление, в котором говорится, что депортация советскими властями крымских татар в 1944 году — геноцид.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
Обновлено в 10:34
Общество
Новая подстанция скорой помощи появилась в Некрасовке
Обновлено в 10:52
Политика
Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко
Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4 тысячи евро
За машину 1991 года выпуска просят 4 тысячи евро, что при пересчете на российскую валюту составляет 292 тысячи рублей по актуальному курсу.
Обновлено в 01:15
Экономика
Задолженность по зарплате горнякам на Украине превысила $34 млн
«На сегодня задолженность горнякам по заработной плате на государственных угольных предприятиях составляет 910 млн гривен ($34,6 млн по текущему курсу)», — написал Волынец.
Обновлено в 10:56
Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Происшествия
«Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.
Обновлено вчера в 12:28
Энергетика
Польша изменила пути доставки российской нефти
Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом
Обновлено в 11:41
Футбол
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
В УЕФА назвали претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей полуфинала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Друг Сергея Доренко рассказал о последней встрече с журналистом
Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста. По его словам, 9 мая у них была встреча.
Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Брухунова разбежались
Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40